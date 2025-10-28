Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, hôm nay 28-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 đến 30-10.

Chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (2010-2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Đề cập tới chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra hết sức sôi nổi, chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm mang một thông điệp đối ngoại mạnh mẽ và nhất quán. Đó là khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, trở thành bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng tạo ra những đột phá mới trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong những lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, hoàn thiện thể chế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy giáo dục - đào tạo, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia phù hợp với tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược dài hạn của Việt Nam, hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới, năng động và sáng tạo. Chuyến thăm sẽ mở ra chương mới trong hợp tác giữa hai nước với những định hướng hợp tác phát triển lâu dài, bền vững, phù hợp với lợi ích và thế mạnh của mỗi nước, vì lợi ích nhân dân và sự phát triển về mọi mặt của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew nhận định đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Việt Nam tới Anh sau 13 năm - một sự kiện mang tính lịch sử và rất quan trọng. Điểm nổi bật của chuyến thăm là đối thoại chính trị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Việc duy trì lòng tin và đối thoại ở cấp cao nhất sẽ giúp hai nước cùng thúc đẩy lợi ích chung - từ tự do thương mại, an ninh toàn cầu đến ứng phó với những thách thức quốc tế trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn. Chuyến thăm này cũng sẽ củng cố và thể hiện rõ cách thức hợp tác thực chất giữa hai bên.

