Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự lễ ra mắt Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Chiều 12-9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ấn nút khai trương Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV”. Ảnh VIẾT CHUNG

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" là một địa chỉ số, là hạ tầng thông tin chính thống của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một địa chỉ thông tin nhanh, chính xác, tin cậy, thân thiện, bảo đảm “một nguồn-một chuẩn-một tiếng nói” trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội và triển khai Nghị quyết sau Đại hội XIV.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, định hình tầm nhìn, mục tiêu và những đột phá cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng, thông tin lưu chuyển nhanh chóng và đa chiều đan xen, mỗi thông tin chính thống có ý nghĩa như một “điểm tựa” để xã hội định hướng nhận thức và hành động xã hội.

Vì vậy, Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIV” được giao trọng trách hoàn thành ba nhiệm vụ cốt lõi: cung cấp thông tin đúng-đủ-kịp thời; định hướng dư luận bằng luận cứ khoa học và dữ kiện chính xác; kết nối-tương tác tạo đồng thuận xã hội trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIV” phải trở thành nguồn thông tin chính thống, cập nhật đầy đủ chương trình, văn kiện, kết quả Đại hội, đồng thời là kênh phát hành thông cáo báo chí, tài liệu hỏi – đáp, dữ liệu đồ họa, hình ảnh, video.

Ba yêu cầu nguyên tắc được đặt ra là: chính xác – kịp thời – dễ hiểu. Theo đó, mỗi con số, trích dẫn, thuật ngữ phải được chuẩn hóa; bản tin ngắn gọn, rõ ràng, có nguồn dẫn và thời điểm công bố; tài liệu dễ tìm, dễ tải, dễ trích dẫn. Trang tin cũng cần tối ưu trải nghiệm trên thiết bị di động, bảo đảm mọi đối tượng có thể tiếp cận nhanh chóng, đầy đủ và thuận tiện nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm dành tặng món quà đặc biệt tới những người làm Báo Nhân Dân

Để vận hành Trang thông tin hiệu quả, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Báo Nhân Dân quán triệt và thực hiện 6 yêu cầu trọng tâm, coi đó là “kỷ luật vận hành” của Trang thông tin.

Trước hết là kỷ luật thông tin. Mọi nội dung phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền; tuyệt đối không suy đoán, không rò rỉ, không sơ suất.

Hai là, chính xác, kịp thời. Thiết lập lịch công bố rõ ràng; phát hành đồng bộ văn bản, đồ họa, video; cung cấp đồng thời cho báo chí, nền tảng số và các kênh đối ngoại. Tiêu chí là “đúng-đủ-nhanh-gọn-hay”.

Ba là, an toàn-an ninh. Vận hành bảo mật nhiều lớp; giám sát 24/7; có kịch bản ứng phó với tấn công, giả mạo, chiếm đoạt; dự phòng máy chủ, nội dung và nhân sự; không để “mất sóng”, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thứ tư, phối hợp nhịp nhàng. Kết nối thông suốt giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ VH-TT-DL, các cơ quan báo chí, bộ, ngành, địa phương; thống nhất một đầu mối phát ngôn; phản hồi nhanh các vấn đề dư luận quan tâm; chia sẻ tài nguyên thông tin, chuẩn hóa thuật ngữ để tránh sai sót.

Năm là, chú trọng đối ngoại. Chuẩn bị gói thông tin dành cho phóng viên quốc tế; tài liệu giải thích ngắn gọn, chuẩn mực; phản hồi kịp thời, văn minh, tôn trọng thông lệ quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để bạn bè năm châu tiếp cận chính xác đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Sáu là, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Chủ động tạo chủ đề tốt, câu chuyện đẹp, con số biết nói; lan tỏa điển hình hay trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; đồng thời kiên quyết phản bác luận điệu sai trái bằng lý lẽ khoa học, bằng chứng thuyết phục, thái độ điềm tĩnh, chuẩn mực...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan không gian triển lãm tại Báo Nhân Dân. Ảnh VIẾT CHUNG

Trang thông tin cần phát huy thế mạnh của dữ liệu và công nghệ. Mỗi bản tin nên kèm dữ liệu gốc và liên kết tới văn bản quy phạm liên quan; mỗi số liệu có nguồn trích dẫn; mỗi thông điệp lớn có phiên bản tóm tắt và phiên bản đầy đủ để phục vụ đa dạng đối tượng. Tăng cường công cụ tìm kiếm thông minh, gợi ý theo chủ đề, thông báo theo dõi nội dung mới; chuẩn hóa quy trình chuyển tải để cơ quan báo chí, nhà nghiên cứu và công chúng sử dụng thuận tiện mà không sai lệch...

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ấn nút khai trương Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV”, kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng. Đây còn là kênh báo chí dữ liệu về các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Biên tập báo Nhân Dân phát biểu tại lễ ra mắt Trang tin điện tử. Ảnh VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định: Việc ra mắt Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV” là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với công tác tuyên truyền của Đảng, mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, hiện đại hóa phương thức truyền thông. Dưới sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương, trang tin được xây dựng công phu, khẩn trương và nghiêm túc.

Đồng chí nhấn mạnh, trang tin ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, trong đó có trí tuệ nhân tạo, tạo nên nền tảng truyền thông số tiên tiến, đem lại trải nghiệm toàn diện cho mọi đối tượng, trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và thúc đẩy sự tham gia của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

MAI AN