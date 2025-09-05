Ngày 19-12: Khánh thành, khởi công đồng loạt nhiều công trình lớn Chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chính phủ tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước (kết nối trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Triển lãm Việt Nam chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo, ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chính phủ tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước (kết nối trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án).

Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 19-12 nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, thành công cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty… tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực tăng tốc, bứt phá hơn nữa đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình của ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc và của địa phương phụ trách, nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm chất lượng.

Đồng thời, đối với các công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công cần được khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Mỗi bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công.

Bộ Xây dựng - Cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công.

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật, tổ chức lễ khánh thành, khởi công quan trọng này.

PHAN THẢO