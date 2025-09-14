Tổng Bí thư Tô Lâm: TTXVN là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, TTXVN cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước; là nguồn thông tin chính thống, dòng chủ lưu thông tin tích cực trên mặt trận báo chí, tư tưởng...

Sáng 14-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), (15-9-1945 - 15-9-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Thông tấn xã Việt Nam

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang...

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ra đời và trưởng thành cùng sự lớn mạnh của đất nước, lớp lớp các nhà báo Thông tấn đã luôn vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ và hy sinh để góp phần viết nên bản hùng ca của non sông, đất nước, của Đảng quang vinh, của Tổ quốc Việt Nam thân yêu và của chính những người làm báo Thông tấn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VOV

Trong bối cảnh tình hình mới, Tổng Bí thư chỉ rõ, TTXVN cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước; là nguồn thông tin chính thống, dòng chủ lưu thông tin tích cực trên mặt trận báo chí, tư tưởng; cần bám sát, nắm chắc diễn biến tình hình trong nước và những biến động của tình hình quốc tế... Thông tin của TTXVN cần phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước, cho nhân dân.

Để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, người làm báo TTXVN cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, khẳng định vai trò là những chiến sĩ tiên phong, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao; thông tin sâu rộng đường lối, chính sách, pháp luật và thành tựu phát triển của Việt Nam, góp phần bồi đắp niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội; truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến của cả xã hội cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Để làm tốt được yêu cầu này, người làm báo TTXVN cần giữ vững đạo đức, sự liêm chính và trách nhiệm xã hội của người làm báo, vượt lên trên những cám dỗ vật chất để luôn đứng về phía chính nghĩa, dùng ngòi bút để bảo vệ lẽ phải, cái tiến bộ, điều tốt đẹp, diệt trừ cái xấu, cái ác trong xã hội và trong chính bản thân mình... Trong xa lộ thông tin, nhiều khi thật và giả lẫn lộn, người làm TTXVN phải luôn tự trau dồi kiến thức, kỹ năng làm báo để có phản xạ nghề nghiệp chuẩn xác, làm chủ công nghệ để xác định, công bố và xử lý một cách nhanh chóng nhất những thông tin giả, thông tin sai sự thật; đồng thời lựa chọn những vấn đề mới có tính cốt lõi cung cấp kịp thời tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống truyền thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư yêu cầu, TTXVN cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu bởi dữ liệu là tư liệu sản xuất trong kỷ nguyên số. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu báo chí một cách khoa học, trong đó có trung tâm thông tin tư liệu và kho ảnh quốc gia đặc biệt quý giá mà các đồng chí đang lưu trữ, sẽ là nền tảng quan trọng để TTXVN phát triển báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu và góp phần hình thành “bộ nhớ chung” của quốc gia.

Nhấn mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng là một trong những định hướng trọng tâm trong giai đoạn tới của đất nước, Tổng Bí thư đề nghị, TTXVN cần tiếp tục chủ động mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn lớn, các cơ quan báo chí có uy tín trên thế giới, nâng tầm vị thế của TTXVN là hãng thông tấn có uy tín trong khu vực...

Tổng Bí thư cũng yêu cầu TTXVN cần tiếp tục thực hiện sắp xếp các tổ chức bên trong để hoạt động hiệu quả hơn với đãi ngộ tốt hơn cho lực lượng nòng cốt...

Với truyền thống anh hùng, với quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Tổng Bí thư tin tưởng, TTXVN sẽ phát triển mạnh mẽ, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống, dẫn dắt dòng chảy dư luận xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho TTXVN.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại địa chỉ: https://daihoidang.vn.

Trang thông tin có 6 phiên bản ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung và Tây Ban Nha, được thực hiện bằng 5 loại hình thông tin: văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu; bao quát đầy đủ thông tin thời sự, thông tin chuyên sâu, hồ sơ tư liệu về nội dung văn kiện và nhân sự qua 13 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

