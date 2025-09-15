Ngày 15-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định sử dụng số điện thoại 112 để tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, các nguy cơ rủi ro và yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Triển khai hệ thống Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa.

Số điện thoại 112 sẽ được kết nối với các hệ thống thông tin khẩn cấp 113, 114, 115, hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam và các kênh thông tin phục vụ công tác phòng thủ dân sự.

Tổng đài 112 được đặt tại bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh TPHCM. Nội dung tiếp nhận gồm: thông tin cá nhân, tổ chức báo tin; thời gian, địa điểm, diễn biến sự cố; phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng; yêu cầu hỗ trợ và các dữ liệu cần thiết phục vụ ứng phó, khắc phục hậu quả.

Hệ thống Tổng đài 112 do Bộ Quốc phòng quản lý. Bộ KH-CN chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo kết nối thông suốt với số 112 trong mọi tình huống; đồng thời miễn cước cuộc gọi, tin nhắn, đa phương tiện đến hệ thống này.

LÂM NGUYÊN