Xã hội

Đầu mối tiếp nhận thông tin sự cố, thiên tai tại TPHCM

SGGPO

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa có văn bản gửi đến các sở ngành và UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM về đầu mối tiếp nhận thông tin sự cố, thảm họa, thiên tai trên địa bàn thành phố.

Người dân đang lưu thông trên đường ở phường Phú Thọ Hòa, TPHCM. Ảnh: TH
Người dân đang lưu thông trên đường ở phường Phú Thọ Hòa, TPHCM. Ảnh: TH

Theo đó, Bộ Tư lệnh Thành phố là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố; Ban Tác huấn - Phòng Tham mưu - Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Cơ quan thường trực và Ban Chỉ huy. Sở NN-MT là cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố về công tác phòng chống thiên tai.

Nhằm thuận lợi trong công tác báo cáo, xử lý kịp thời thông tin về sự cố, thảm họa, thiên tai trên địa bàn TPHCM, Sở NN-MT TPHCM thông báo đầu mối tiếp nhận thông tin như sau:

Đối với sự cố, thảm họa xảy ra trên địa bàn TPHCM, các đơn vị gọi về tổng đài 112 (đặt tại Bộ Tư lệnh Thành phố); địa chỉ: số 291 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM.

Đối với thiên tai xảy ra trên địa bàn TPHCM, các đơn vị gọi về số điện thoại (028) 38297598 (trực ban của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở NN-MT TPHCM); địa chỉ: lầu 2, số 176 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TPHCM.

Tin liên quan
THANH HIỀN

Từ khóa

thiên tai tiếp nhận thảm họa TPHCM Sở NN-MT đặc khu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn