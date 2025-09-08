Đầu mối tiếp nhận thông tin sự cố, thiên tai tại TPHCM

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa có văn bản gửi đến các sở ngành và UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM về đầu mối tiếp nhận thông tin sự cố, thảm họa, thiên tai trên địa bàn thành phố.

Người dân đang lưu thông trên đường ở phường Phú Thọ Hòa, TPHCM. Ảnh: TH

Theo đó, Bộ Tư lệnh Thành phố là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố; Ban Tác huấn - Phòng Tham mưu - Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Cơ quan thường trực và Ban Chỉ huy. Sở NN-MT là cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố về công tác phòng chống thiên tai.

Nhằm thuận lợi trong công tác báo cáo, xử lý kịp thời thông tin về sự cố, thảm họa, thiên tai trên địa bàn TPHCM, Sở NN-MT TPHCM thông báo đầu mối tiếp nhận thông tin như sau:

Đối với sự cố, thảm họa xảy ra trên địa bàn TPHCM, các đơn vị gọi về tổng đài 112 (đặt tại Bộ Tư lệnh Thành phố); địa chỉ: số 291 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM.

Đối với thiên tai xảy ra trên địa bàn TPHCM, các đơn vị gọi về số điện thoại (028) 38297598 (trực ban của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở NN-MT TPHCM); địa chỉ: lầu 2, số 176 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TPHCM.

THANH HIỀN