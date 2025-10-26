Tổng thống Donald Trump nêu điều kiện gặp Tổng thống Vladimir Putin

Ngày 26-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến khi thấy có khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm đảm bảo hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: XINHUA

Theo Fox News, phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One đang trên đường đến châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Phải chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận, tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình”.

Ông Donald Trump cho biết thêm: “Tôi từng nghĩ thỏa thuận này sẽ được hoàn thành trước cả hòa bình ở Trung Đông”.

Trong khi đó, phát biểu khi đến Mỹ để hội đàm với đội ngũ của Tổng thống Donald Trump, Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế - đầu tư với nước ngoài Kirill Dmitriev khẳng định Nga, Mỹ và Ukraine “đã ở gần một giải pháp ngoại giao khả thi”. Moscow kỳ vọng sớm đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine và tin rằng các điều kiện để đạt được mục tiêu này đã sẵn sàng.

Cũng theo ông Kirill Dmitriev, cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump không bị hủy bỏ mà chỉ được hoãn lại để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về mặt ngoại giao.

PHƯƠNG NAM