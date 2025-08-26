Ngày 26-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký chỉ thị số 23/CT-TTg về việc phát huy kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

0 giờ ngày 1-1-2026: Thực hiện rà soát, kiểm kê lại tài sản công theo mô hình tổ chức bộ máy mới

Để tiếp tục phát huy kết quả tổng kiểm kê tài sản công và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, Thủ tướng giao Bộ Tài chính thực hiện công khai kết quả Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt chẽ đầu ra của quá trình đầu tư công; bảo đảm tính "đúng - đủ - sạch - sống" dữ liệu tài sản công…

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, Thủ tướng giao giao Bộ Tài chính bám sát việc ban hành hệ thống chức danh, chức vụ của cơ quan, người có thẩm quyền để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công cho phù hợp.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng, quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định nhằm bảo đảm tài sản phục vụ yêu cầu công tác.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Cụ thể, Bộ Tài chính phải kiểm tra việc thực hiện tổng kiểm kê tài sản công của một số bộ, ngành, địa phương; thông tin kết quả tổng kiểm kê tài sản công tới Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước để tham khảo, làm cơ sở xác định đối tượng giám sát, thanh tra, kiểm toán chuyên đề việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ trưởng, chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan có chức năng của bộ, cơ quan trung ương, địa phương tự thực hiện việc kiểm tra công tác thực hiện tổng kiểm kê tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện rà soát, kiểm kê lại tài sản công thuộc phạm vi quản lý tại thời điểm 0 giờ ngày 1-1-2026 theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

LÂM NGUYÊN