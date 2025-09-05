Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng gặp ba bên với Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về các sứ mệnh hòa bình, ông Steven Witkoff cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự cuộc họp của "Liên minh tự nguyện" ngày 4-9 tại Paris. Ảnh: FORBES

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), ông Witkoff cũng khẳng định Tổng thống Trump: “vẫn cam kết tìm mọi con đường để làm trung gian hòa giải ở Ukraine". Bên cạnh đó, theo ông Witkoff, các đồng minh châu Âu đang chờ Tổng thống Mỹ quyết định việc đóng góp cho kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine trong những ngày tới.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sau cuộc họp thượng đỉnh ngày 4-9 với các đồng minh của Kiev trong “Liên minh tự nguyện”, 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine, bao gồm một lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không. Liên minh gồm 35 nhà lãnh đạo, chủ yếu gồm các nước châu Âu, do Pháp và Anh đồng chủ tịch. Liên minh được thành lập hồi giữa tháng 2 vừa qua với mục đích cung cấp các đảm bảo an ninh cho Kiev trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn với Moscow, nhất là trong bối cảnh Washington yêu cầu châu Âu sẽ phải gánh vác phần lớn trách nhiệm.

Đức và các quốc gia khác đã cam kết sẽ tham gia vào nỗ lực đóng góp quân đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, Berlin cho biết chỉ quyết định về cam kết quân sự khi các điều kiện đã rõ ràng, bao gồm cả mức độ tham gia của Mỹ vào các đảm bảo an ninh. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố nước này sẽ không gửi quân tới Ukraine nhưng sẵn sàng giám sát lệnh ngừng bắn và huấn luyện quân đội Ukraine bên ngoài Ukraine.

KHÁNH MINH