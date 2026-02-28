Thế giới

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến họp về tình hình Trung Đông

Theo kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dự kiến sẽ họp vào cuối ngày 28-2 (giờ Mỹ), để thảo luận về các cuộc tấn của Israel và Mỹ nhằm vào Iran và sự leo thang quân sự trên khắp Trung Đông.

LHQ.jpg
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: Anadolu

Trước đó, Nga và Pháp đã kêu gọi HĐBA LHQ họp khẩn. Trong khi đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi các bên chấm dứt ngay các hành động thù địch và cảnh báo nếu căng thẳng tiếp tục leo thang sẽ dẫn đến một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn, với những hậu quả nghiêm trọng đối với thường dân và sự ổn định khu vực.

Ông Guterres cũng nhấn mạnh tất cả các quốc gia thành viên phải “tôn trọng các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương LHQ”, trong đó cấm đe dọa sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào.

