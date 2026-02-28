Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ngày 28-2, Nga đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tiến hành cuộc họp khẩn sau những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Mahmoud Ali Youssouf. Ảnh: AU

Ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, nêu rõ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ gây ra những hệ quả tiêu cực đối với khu vực. Ông Slutsky đề nghị HĐBA LHQ triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận tình hình.

Cùng ngày, Chính phủ Anh bày tỏ lo ngại rằng các cuộc không kích giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Liên minh châu Phi (AU) kêu gọi các bên kiềm chế và khẩn trương hạ nhiệt căng thẳng. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Mahmoud Ali Youssouf cảnh báo nguy cơ leo thang có thể làm gia tăng bất ổn toàn cầu, tác động tiêu cực tới thị trường năng lượng, an ninh lương thực và khả năng chống chịu kinh tế, đặc biệt tại châu Phi - nơi nhiều quốc gia đang phải đối mặt với xung đột và sức ép kinh tế.

MINH CHÂU