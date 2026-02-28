Thế giới

Israel huy động thêm 20.000 lính dự bị, tiếp tục không kích Iran

SGGPO

Theo báo The Times of Israel, quân đội Israel đã ra lệnh huy động thêm khoảng 20.000 lính dự bị, chủ yếu thuộc Lực lượng không quân Israel, Cục Tình báo, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa và Hải quân Israel. Con số này bổ sung cho khoảng 50.000 lính dự bị đang trực chiến.

Iran 1.jpg
Khói bốc lên tại thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: CNN

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo Không quân Israel đang tiến hành “làn sóng” không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự tại phía Tây Iran. Các báo cáo từ Jerusalem cho biết, các quan chức cấp cao Iran là mục tiêu chính của đợt không kích đầu tiên do Mỹ và Israel thực hiện. Một nguồn tin Israel cho hay, Tehran đang hứng chịu “tổn thất rất đáng kể” liên quan đến các nhân vật cấp cao trong chính quyền Iran.

Trong khi đó, còi báo động vẫn vang lên tại khu vực Jerusalem, Tel Aviv, vùng lân cận và khắp miền Bắc Israel giữa lúc Iran tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo. Tình hình hiện vẫn đang căng thẳng, khi Israel duy trì sức ép quân sự và Iran tiếp tục đáp trả nhằm vào cả Israel và các đồng minh của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh.

Trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang nguy hiểm ở Trung Đông, ngày 28-2, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố nối lại các cuộc tấn công trên Biển Đỏ.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Iran Israel Không kích Điều động Lính dự bị Houthi Tấn công Biển Đỏ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn