Tổng thống Mỹ ký luật chi tiêu, chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử

Sáng 13-11 theo giờ Việt Nam (tức tối 12-11 theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký đạo luật chi tiêu, cho phép Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau quãng thời gian đóng cửa lâu nhất trong lịch sử, kéo dài 43 ngày.

Tổng thống Donald Trump ký đạo luật chi tiêu, cho phép Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại. Ảnh: Politico

Theo truyền thông Mỹ mô tả, Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua dự luật tại Phòng Bầu dục, nơi ông quy trách nhiệm về việc chính phủ phải đóng cửa cho các nghị sĩ Dân chủ, trong khi xung quanh ông là các nhà lập pháp và quan chức đảng Cộng hòa. Trước khi đặt bút ký, Tổng thống Donald Trump nêu rõ: “Hôm nay, chúng ta gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ”.

Trước đó, cùng ngày, Quốc hội Mỹ đã chính thức thông qua dự luật nhằm chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ liên bang. Dự luật sẽ bổ sung ngân sách cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp, các cơ quan cựu chiến binh và Quốc hội đến hết mùa thu năm sau, trong khi các cơ quan còn lại được duy trì kinh phí tới cuối tháng 1-2026.

Khoảng 670.000 công chức phải nghỉ việc tạm thời sẽ được trở lại làm việc và số lượng tương đương bị buộc làm không lương, trong đó có hơn 60.000 nhân viên kiểm soát không lưu và an ninh sân bay, sẽ được trả bù lương đầy đủ. Chính phủ cũng sẽ khôi phục việc làm cho các nhân viên bị sa thải trong thời gian đóng cửa, trong khi hoạt động hàng không cũng dần trở lại bình thường sau thời gian bị đình trệ trên toàn quốc.

Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ lần này đã kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính đợt đóng cửa gây thiệt hại khoảng 14 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.

HẠNH CHI