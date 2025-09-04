Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với cáp quang Mỹ

Đường dây truyền tải điện 800 KV ở khu vực sông Dương Tử ở Trì Châu, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: XINHUA

Theo đó, Trung Quốc sẽ áp mức thuế chống lẩn tránh lên tới 78,2% đối với cáp quang đơn mode chuyển dịch cắt nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 4-9 và kéo dài đến tháng 4-2028. Cụ thể, sợi của công ty Corning chịu mức thuế 37,9%, OFS-Felite 33,3%, Drake Communications 78,2%, trong khi các công ty Mỹ khác sẽ áp dụng mức cao nhất.

Thông báo được đưa sau khi kết quả điều tra cho thấy các doanh nghiệp Mỹ đã tìm cách né thuế chống bán phá giá hiện hành bằng cách xuất khẩu loại cáp quang đơn mode chuyển dịch cắt vào thị trường Trung Quốc. Đây là loại cáp quang chủ yếu được sử dụng trong các mạng viễn thông đường dài, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa hoặc dưới biển.

Cuộc điều tra được khởi động từ ngày 4-3 theo yêu cầu của một doanh nghiệp trong nước. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quá trình điều tra được tiến hành minh bạch, tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi các bên liên quan.

PHƯƠNG NAM