Thế giới

Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với cáp quang Mỹ

SGGPO

Ngày 4-9, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế đối với một số sản phẩm cáp quang nhập khẩu từ Mỹ.

Đường dây truyền tải điện 800 KV ở khu vực sông Dương Tử ở Trì Châu, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: XINHUA
Đường dây truyền tải điện 800 KV ở khu vực sông Dương Tử ở Trì Châu, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: XINHUA

Theo đó, Trung Quốc sẽ áp mức thuế chống lẩn tránh lên tới 78,2% đối với cáp quang đơn mode chuyển dịch cắt nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 4-9 và kéo dài đến tháng 4-2028. Cụ thể, sợi của công ty Corning chịu mức thuế 37,9%, OFS-Felite 33,3%, Drake Communications 78,2%, trong khi các công ty Mỹ khác sẽ áp dụng mức cao nhất.

Thông báo được đưa sau khi kết quả điều tra cho thấy các doanh nghiệp Mỹ đã tìm cách né thuế chống bán phá giá hiện hành bằng cách xuất khẩu loại cáp quang đơn mode chuyển dịch cắt vào thị trường Trung Quốc. Đây là loại cáp quang chủ yếu được sử dụng trong các mạng viễn thông đường dài, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa hoặc dưới biển.

Cuộc điều tra được khởi động từ ngày 4-3 theo yêu cầu của một doanh nghiệp trong nước. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quá trình điều tra được tiến hành minh bạch, tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi các bên liên quan.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

chống bán phá giá cáp quang Mỹ Trung Quốc áp thuế thuế quan

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn