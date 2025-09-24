Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược quan điểm, khẳng định Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ

Tối 23-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ bày tỏ sự tin tưởng rằng Ukraine có khả năng giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ đang ở dưới sự chiếm đóng của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chụp ảnh trước cuộc gặp tại New York vào ngày 23-9-2025, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Phát biểu này được đưa ra ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong lập trường của Nhà Trắng.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh rằng “Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu và NATO, đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng Nga đã tiến hành cuộc chiến một cách “vô định” trong suốt 3 năm rưỡi và đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế ngày càng nghiêm trọng.

Đáng chú ý, tuyên bố này đi ngược lại những phát biểu trước đây của ông Trump. Hồi tháng 4, ông từng khẳng định Crimea “sẽ ở lại với Nga” và các đề xuất hòa bình của Mỹ từng ngầm thừa nhận việc Moskva sáp nhập bán đảo này từ năm 2014.

Thậm chí tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin ở Alaska hồi tháng 8, ông Trump cam kết đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận hòa bình dựa trên đường ranh giới hiện tại.

Giới quan sát nhận định sự thay đổi quan điểm có thể nhằm củng cố quan hệ với Kiev trong bối cảnh Ukraine tiếp tục bác bỏ mọi đề xuất ngừng bắn bất lợi, bao gồm phương án để Nga toàn quyền kiểm soát Donetsk, Luhansk và Crimea.

Ánh Vân