Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: TP Cần Thơ phải bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm vùng ĐBSCL

Ngày 27-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị biểu dương, ghi nhận thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua: quy mô kinh tế đạt 312.621 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân 7,41%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt gần 97 triệu đồng; thu ngân sách hơn 105.000 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,74%. Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh đều có bước tiến, vị thế trung tâm vùng dần được khẳng định.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế: công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát có mặt chưa đạt yêu cầu; kinh tế phát triển chưa tương xứng tiềm năng; một số chỉ tiêu chưa đạt; cải cách hành chính, giải ngân đầu tư công còn chậm; hạ tầng thiếu tính kết nối; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khoa học - công nghệ còn hạn chế...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Cần Thơ hội tụ nhiều lợi thế về giao thông, cảng biển, hàng không, văn hóa sông nước và con người năng động, nghĩa tình, nên yêu cầu đặt ra phải cao hơn, toàn diện hơn. Thành phố cần có tầm nhìn dài hạn, bước đi phù hợp để bứt phá, khẳng định vai trò trung tâm, động lực phát triển của vùng ĐBSCL, xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Cần Thơ tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo đoàn kết, thống nhất; chú trọng công tác cán bộ – “then chốt của then chốt”; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tối đa lợi thế để phát triển bền vững, bao trùm.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng bộ TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng bày tỏ vinh dự khi được Trung ương tin tưởng giao trọng trách, khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo thành phố phát triển hiện đại, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình, thực sự trở thành trung tâm vùng ĐBSCL.

VĨNH TƯỜNG