Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng 2 công ty xổ số kiến thiết

Ngày 2-10, UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã có báo cáo gửi Trung ương về phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn.

Trụ sở Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bạc Liêu

Hiện Cà Mau có 7 doanh nghiệp Nhà nước gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau; Công ty CP Cấp nước Cà Mau; Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển; và Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau (sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính sẽ triển khai thực hiện).

Tỉnh cũng kiến nghị giữ nguyên hiện trạng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ do điều kiện địa lý xa cách, khó khăn khi hợp nhất; đồng thời giữ nguyên các công ty cấp nước có vốn Nhà nước, gồm: Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu (Nhà nước nắm 98,65% vốn điều lệ) và Công ty CP Cấp nước Cà Mau (Nhà nước nắm 71,49% vốn điều lệ).

Đối với Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thoái vốn Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025, với tỷ lệ thoái trên 40%. Sau khi thực hiện, Nhà nước sẽ còn nắm giữ 51% vốn điều lệ của công ty.

