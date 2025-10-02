Sức bật của Đồng bằng sông Cửu Long

Cà Mau: Khai trương Phòng khám đa khoa Thanh Vũ Medic Đầm Dơi

Ngày 2-10, Hệ thống y tế Thanh Vũ Medic chính thức khai trương Phòng khám Đa khoa Thanh Vũ Medic Đầm Dơi (tọa lạc ấp Tân Điền, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

3cf8711fb7e43dba64f5.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Phòng khám đa khoa Thanh Vũ Medic Đầm Dơi

Phòng khám Thanh Vũ Medic Đầm Dơi được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại và đồng bộ, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ khám và điều trị với các chuyên khoa: khám bệnh tổng quát, nội khoa, ngoại khoa - cơ xương khớp, nhi khoa, tai - mũi - họng, xét nghiệm đa chức năng…

3dbba75d61a6ebf8b2b7.jpg
Bác sĩ giải thích với bệnh nhân về kết quả chẩn đoán hình ảnh

Đại diện Phòng khám Đa khoa Thanh Vũ Medic Đầm Dơi cho biết, tại đây có triển khai chính sách khám, chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế.

Nhờ đó, người dân khi đến khám sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định, từ dịch vụ thăm khám cho đến thanh toán chi phí, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho bà con.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS - BS Phạm Thanh Vũ, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Y tế Thanh Vũ Medic nhấn mạnh, việc đưa Phòng khám Thanh Vũ Medic Đầm Dơi vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại địa phương, mà còn nằm trong chiến lược dài hạn xây dựng mạng lưới y tế vệ tinh của Thanh Vũ Medic.

Mỗi cơ sở trong hệ thống được định hình như một “trạm vệ tinh” đồng bộ về công nghệ, nhân lực chất lượng cao và quy trình chuyên nghiệp, đồng thời luôn kết nối liên thông với bệnh viện trung tâm của hệ thống.

Đây là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, toàn diện và bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.

TẤN THÁI

