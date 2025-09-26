Đồng Tháp: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền

Ngày 26-8, UBND tỉnh Đồng Tháp có quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền, đoạn qua khóm Tân Tịch và khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Khu vực bờ sông Tiền (thuộc khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, Đồng Tháp) sạt lở nghiêm trọng

Theo đó, ngành chức năng tỉnh Đồng tháp khẩn trương áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra như: Tổ chức xử lý khẩn cấp đoạn bị sạt lở nghiêm trọng và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng, thực hiện việc cắm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm.

Theo dõi sát diễn biến sạt lở, triển khai ngay các giải pháp phi công trình, các phương án sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khi sạt lở tiếp tục xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của người dân.

Đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở để người dân biết, chủ động phòng tránh và nghiêm cấm phương tiện giao thông bộ qua lại trong khu vực; khẩn trương triển khai khảo sát, xác định phạm vi ảnh hưởng đề xuất các biện pháp công trình kịp thời ngăn chặn sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân khu vực sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở ngày 21-9

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang yêu cầu UBND phường Cao Lãnh khẩn trương tổ chức lực lượng theo dõi sát diễn biến tình hình sạt lở, sụp lún; hỗ trợ, tháo dỡ di dời nhà ở, vật kiến trúc, vận động người dân trong khu vực nguy hiểm di dời đến nơi ở an toàn.

Lắp đặt các biển nghiêm cấm các phương tiện, người dân qua lại trong khu vực, đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ” trước mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của nhân dân.

Các ngành chức năng phối hợp triển khai các giải pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sạt lở phát sinh trong thời gian chờ triển khai các giải pháp xử lý căn cơ; tổ chức vận động quyên góp, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hợp pháp theo quy định để kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống.

Cùng với đó, khẩn trương khảo sát, đánh giá xác định phạm vi ảnh hưởng cần xử lý, tham vấn ý kiến đơn vị chuyên môn, chuyên gia tư vấn các biện pháp cần triển khai ngay nhằm ngăn chặn sạt lở, sụp lún phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý căn cơ.

Đề xuất, tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý, khắc phục sạt lở theo quy định trước ngày 30-9.

Ngành chức năng hỗ trợ người dân đến nơi an toàn

NGỌC PHÚC