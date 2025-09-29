Công bố dự án du lịch canh nông hữu cơ đầu tiên tại Cần Thơ

Chiều 29-9, tại xã Liêu Tú (TP Cần Thơ) đã diễn ra lễ công bố và ký kết triển khai dự án Du lịch canh nông Green Rice.

Lãnh đạo xã Liêu Tú và chủ đầu tư ký kết công bố và triển khai dự án

Theo đó, UBND xã Liêu Tú và Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Tiếp vận Minh Long đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc triển khai đầu tư Dự án du lịch canh nông Green Rice và Nhà máy gạo ST25 Experience, với tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng.

Dự án Du lịch canh nông Green Rice giai đoạn 1 sẽ triển khai xây dựng khu trải nghiệm trồng lúa, vườn rau, ao cá, các hoạt động canh nông và khu vực ẩm thực dân gian. Giai đoạn 2 của dự án sẽ mở rộng quy mô khoảng 10ha, phát triển hệ thống homestay, bungalow giữa đồng lúa, khu hội nghị – sự kiện, không gian trưng bày và tiêu thụ sản phẩm ST25, cùng các nông sản hữu cơ.

Nhà máy gạo ST25 Experience có diện tích từ 1,5ha – 2ha, gồm nhà xưởng 4.000 – 5.000m2, kho chứa lúa nguyên liệu 6.000 – 8.000m2, kho gạo thành phẩm và đóng gói 2.000 – 3.000m2… Tổng công suất của nhà máy là 20.000 tấn gạo/năm, mở rộng 50.000 tấn gạo/năm. Chủ đầu tư sẽ hợp tác cùng nông dân địa phương để phát triển vùng nguyên liệu sạch gạo ST25, bảo đảm lợi ích cộng đồng, góp phần cải thiện thu nhập của người trồng lúa.

Một góc thiết kế dự án Du lịch canh nông Green Rice

Ông Võ Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Tiếp vận Minh Long cho biết: Công ty định hướng phát triển dự án Du lịch canh nông Green Rice trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái canh nông hữu cơ đầu tiên của TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. Dự án có sự gắn kết giữa nông dân – doanh nghiệp – du khách, hình thành chuỗi giá trị “sản xuất – trải nghiệm – thương mại – thương hiệu”.

Riêng đối với Nhà máy gạo ST25 Experience sẽ được đầu tư dây chuyền hiện đại, máy sấy, máy xay xát, đánh bóng, tách màu, đóng gói tự động… Trước mắt, thị trường của nhà máy sẽ đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang Philippines, Malaysia, Trung Đông, châu Phi… Từ đó, tạo đầu ra ổn định cho bà con nông dân, đưa hạt gạo ST25 vươn xa ra thế giới.

Ông Nguyễn Thành Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liêu Tú cho biết: Dự án xuất phát từ ý tưởng hình thành mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp kết hợp giữa hiện đại và truyền thống. Tại đây, du khách có thể trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất lúa gạo, thưởng thức nông sản sạch và khám phá văn hóa, ẩm thực địa phương. Đặc biệt, dự án có sự tham gia, gắn kết chặt chẽ giữa nông dân – doanh nghiệp – du khách, tạo ra cơ hội phát triển bền vững, tăng thu nhập, chất lượng sống cho bà con nông dân và nâng tầm giá trị hạt gạo ST25.

