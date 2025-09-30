Khởi công Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn đầu tiên ở Vĩnh Long

Ngày 30-9, tại xã Giao Long (tỉnh Vĩnh Long), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Tham dự có các đồng chí: Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Nhà ở xã hội Công đoàn tại Khu công nghiệp (KCN) Giao Long là dự án đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long do Tổng LĐLĐ Việt Nam làm chủ đầu tư bằng nguồn tài chính Công đoàn, với diện tích hơn 3,2 ha, gồm 624 căn hộ, tổng mức đầu tư trên 554 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bảo đảm chỗ ở ổn định cho gần 2.000 đoàn viên, công nhân lao động, đồng thời tích hợp các hạng mục thiết yếu như khu nhóm trẻ, sân chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, công trình văn hóa thể thao và các tiện ích phụ trợ khác. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là không gian sống văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động và chỉ đạo các cấp, ngành bố trí quỹ đất, đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Dự án hoàn thành sẽ bảo đảm chỗ ở ổn định cho gần 2.000 đoàn viên, công nhân lao động

Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, công trình mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, hiện thực hóa chủ trương lớn của Tỉnh ủy trong chăm lo đời sống công nhân, người lao động, đồng thời tạo nền tảng thu hút, ổn định nguồn lao động tại chỗ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Dự án cũng là một chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên công đoàn, là minh chứng cho sự đồng hành, chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với người lao động.

TÍN HUY