TP Cần Thơ: Rò rỉ điện trong công viên, 2 học sinh tử vong

Đến sáng 24-10, Công an xã Phong Điền (TP Cần Thơ) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ rò rỉ điện, khiến 2 học sinh tử vong.

Hiện trường xảy ra sự cố rò rỉ điện khiến 2 học sinh tử vong

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 23-10, triều cường dâng cao gây ngập sâu tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền) và tuyến đường trước công viên.

Lúc này, em N.G.T. (sinh năm 2015, ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) điều khiển xe đạp chạy vào công viên chơi thì bị điện giật. Vị trí điện giật gần trụ điện chiếu sáng khu vực công viên.

Người dân hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu

Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu tại trung tâm y tế gần đó. Tuy nhiên, một lúc sau, em L.H.V. (sinh năm 2010) và em Đ.N.T. (sinh năm 2010) không chú ý đạp xe vào khu vực công viên đang bị rò rỉ điện.

Sự việc khiến em L.H.V. bị điện giật, còn em Đ.N.T. may mắn thoát khỏi khu vực nhiễm điện.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền. Tuy nhiên, 2 em N.G.T. và L.H.V. đã tử vong.

