TP Huế thí điểm cấm xe sơ mi rơ moóc chạy ban ngày trên quốc lộ 49

Ngày 10-4, TP Huế thí điểm cấm các loại xe sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc lưu thông vào ban ngày trên quốc lộ 49, đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế.

Biển cấm trên tuyến quốc lộ 49 đoạn gần đường tránh Huế đang được lắp đặt

Video: Ngày đầu thí điểm cấm xe sơ mi rơ moóc chạy ban ngày, quốc lộ 49 thông thoáng

Ngày 10-4, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Huế cho biết, sở đã có thông báo về việc thí điểm thời gian cho phép các loại xe sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc chạy trên quốc lộ 49, đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ cắm biển hạn chế tốc độ 40km/h tại một số đoạn cong có bán kính nhỏ, không đảm bảo an toàn đối với các loại xe này.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 10-4, xe sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc chỉ được phép chạy trên đoạn đường nói trên vào ban đêm, trong khung giờ từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Từ 19 giờ đến 24 giờ, các loại xe nói trên chỉ được chạy một chiều từ đường tránh Huế đến nút giao đường Hồ Chí Minh. Từ 0 giờ đến 5 giờ sáng, các loại xe này chỉ được chạy theo chiều ngược lại.

Thời gian thí điểm kéo dài đến ngày 10-5.

Ngày đầu thí điểm cấm xe sơ mi rơ moóc chạy ban ngày, quốc lộ 49 thông thoáng

Ngày 10-4, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, trên quốc lộ 49, đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế, dù biển cấm ở đầu đoạn tuyến đặt tại khu vực gần đường tránh Huế chưa hoàn thành nhưng không có xe sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc lưu thông. Người dân, học sinh và người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông không còn lo sợ, ám ảnh như trước đó, nhất là mỗi khi đối diện với xe đầu kéo chở than đi thành đoàn.

Ông Nguyễn Tiến Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Điền, TP Huế cho biết, trước khi thực hiện việc thí điểm cấm các loại xe sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc chạy vào ban ngày, trên quốc lộ 49 đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế thường xuyên xảy ra tình trạng xe chạy nhanh, không nhường đường, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Trong khi, cung đường này có địa hình đèo dốc, mặt đường hẹp, kích thước xe đầu kéo lớn nên lấn làn bên trái của xe đi đối diện rất nguy hiểm.

“Việc thí điểm phân luồng theo giờ trên quốc lộ 49 bước đầu giảm áp lực giao thông ban ngày, hạn chế tai nạn và đảm bảo an toàn cho người và xe cộ lưu thông trên tuyến. Tuy nhiên lâu dài, quốc lộ 49 cần nâng cấp mở rộng, đáp ứng hạ tầng thông giao thông cho các phương tiện đi lại an toàn. Mong các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, xe chở quá khổ, quá tải”, ông Giang cho biết.

Cũng theo ông Giang, địa phương đã có văn bản kiến nghị về việc bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên quốc lộ 49. Hiện quốc lộ 49 đoạn qua khu vực các trường học mầm non Bình Điền, THCS Trần Đăng Khoa trên địa bàn xã thường xuyên có xe sơ mi rơ moóc đậu đỗ, gây nguy hiểm cho học sinh. Kiến nghị UBND TP Huế và Sở Xây dựng đặt bảng cấm dừng đỗ đối với xe trên 8 tấn đoạn qua trung tâm xã Bình Điền.

Quốc lộ 49 trước khi cấm xe sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc chạy ban ngày

Thiếu tá Lê Tự Hiếu, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, quốc lộ 49 là tuyến giao thông huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối khu vực miền núi A Lưới với đồng bằng và các tuyến giao thông chính. Thời gian gần đây, mật độ xe sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc chạy trên tuyến gia tăng đáng kể. Trong khi, tuyến đường dài hơn 90km này có gần 100 vị trí đường cong với bề rộng mặt đường và bán kính cong hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. “Đơn vị thường xuyên bố trí cán bộ kiểm tra tốc độ 24/24 giờ và linh hoạt thay đổi vị trí kiểm tra nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Thông tin của Phòng Tham mưu Công an TP Huế thông qua hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý vi phạm về tốc độ. Với phương châm xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm”, Thiếu tá Lê Tự Hiếu cho biết.

VĂN THẮNG