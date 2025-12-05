TPHCM: Điều tra nguyên nhân vụ cháy quán bún ốc lúc rạng sáng

Đám cháy bùng phát tại quán bún ốc, những người mắc kẹt bên trong được lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời.

Khoảng 4 giờ ngày 5-12, một vụ cháy bùng phát tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM).

Lực lượng chức năng tiếp cận dập tắt đám cháy và cứu hộ cứu nạn

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, cứu hộ, cứu nạn. Những người mắc kẹt bên trong đã được đưa ra ngoài an toàn. Xe cứu thương cũng được điều động để chuyển các nạn nhân bị ngạt khói đến bệnh viện cấp cứu.

Đến 7 giờ cùng ngày, khu vực quán bún ốc vẫn được phong tỏa để lực lượng chức năng xử lý tàn lửa và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG