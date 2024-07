TPHCM ban hành quy định về hỗ trợ lãi suất cho vay các dự án đầu tư

Công ty Datalogic Việt Nam sản xuất tại Khu công nghệ cao TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước (100% vốn trong nước), các đơn vị sự nghiệp công lập. Các lĩnh vực hỗ trợ gồm công nghệ cao, chuyển đổi số; khởi nghiệp; thương mại và phục vụ sản xuất nông nghiệp; y tế, giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa thể thao; hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và môi trường. Cùng với đó là bốn ngành công nghiệp trọng yếu và lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Mức vốn vay tối đa của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất là 200 tỷ đồng/dự án (không bao gồm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ), trong đó phần vốn đầu tư xây dựng công trình được hỗ trợ tối đa 70%, phần vốn đầu tư công nghệ và thiết bị được hỗ trợ tối đa 85%.

Các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao do đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố làm chủ đầu tư được hỗ trợ lãi suất đối với 100% phần vốn đầu tư xây dựng công trình, 100% phần vốn đầu tư công nghệ và thiết bị. Các dự án giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do đơn vị sự nghiệp công lập của TPHCM làm chủ đầu tư cũng được hỗ trợ lãi suất đối với số vốn vay tối đa bằng 100% tổng mức đầu tư của dự án.

Mức lãi suất được hỗ trợ tối đa không vượt quá mức lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng (loại trả lãi cuối kỳ) bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM (gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank), cộng thêm phí quản lý 2%/năm. Lãi suất này do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TPHCM thông báo hàng tháng theo quy định.

Thời gian hỗ trợ lãi suất đối với các dự án không quá 7 năm. Các dự án đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất theo các chính sách khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này. Cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tham mưu trình Chủ tịch UBND TPHCM phê duyệt dự án được hỗ trợ lãi suất gồm Sở KH-ĐT và Sở Công thương.

Nghị quyết 09 được HĐND TPHCM ban hành ngày 19-9-2023. Phía HFIC cho biết, trong gần một năm qua đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai ngay sau khi có quyết định của UBND TPHCM.

