TPHCM chi hơn 17.000 tỷ đồng cải tạo hai tuyến rạch lớn

HĐND TPHCM vừa thông qua chủ trương đầu tư hai dự án nạo vét, cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị tại rạch Bà Lớn và rạch Ông Bé với tổng vốn hơn 17.000 tỷ đồng. Các dự án nhằm khơi thông hệ thống thoát nước chủ lực, xử lý ô nhiễm kéo dài và di dời nhà dân sống ven kênh sang nơi ở an toàn hơn.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 5, sáng 14-11, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án “Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn”, với tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỷ đồng, nhằm khơi thông một trong bảy trục tiêu thoát nước chủ lực và giải quyết tình trạng ô nhiễm, lấn chiếm hai bên bờ rạch đã tồn tại trong nhiều năm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư, triển khai tại phường Bình Đông và xã Bình Hưng. Tổng vốn hơn 9.228 tỷ đồng được phân bổ cho các khoản bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chi phí xây dựng; quản lý dự án; tư vấn; chi phí khác và phần dự phòng.

Thành phố dự kiến bố trí 5 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025, và hơn 9.223 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để thực hiện toàn bộ dự án. Công trình sẽ triển khai từ năm 2025, hoàn thành vào năm 2030, trong đó giai đoạn 2026-2029 tập trung lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, giải phóng mặt bằng, thiết kế, lựa chọn nhà thầu và thi công.

Thông tin về dự án này, UBND TPHCM cho rằng rạch Bà Lớn giữ vai trò trữ nước và đưa nước từ trung tâm thành phố về phía Nam qua kênh Đôi. Thực tế hiện nay cho thấy dọc hai bờ rạch, từ cầu Bà Tàng đến đình Bình Đông và khu vực gần quốc lộ 50, tình trạng nhà ở xây dựng lấn chiếm làm dòng chảy bị thu hẹp. Rác thải sinh hoạt, nước thải chưa qua xử lý đổ trực tiếp xuống rạch khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của cư dân xung quanh và làm mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, nước thải từ các cơ sở sản xuất, đặc biệt trong ngành chế biến thực phẩm, tiếp tục gia tăng mức độ ô nhiễm hữu cơ trên toàn tuyến.

Không chỉ ô nhiễm, nhiều đoạn bờ rạch hiện không có kè bảo vệ kiên cố, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Việc đầu tư nạo vét, cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị trên toàn tuyến là “rất cần thiết và cấp bách”. Khi triển khai, dự án sẽ góp phần di dời toàn bộ các hộ dân đang sống trên và ven kênh, từ điều kiện tạm bợ, không bảo đảm an toàn, sang nơi ở ổn định hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội.

Song song đó, HĐND TPHCM cũng thông qua Nghị quyết về việc đầu tư dự án “Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh”. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.785 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, nhằm xử lý tình trạng ngập úng kéo dài, cải tạo môi trường nước mặt và di dời nhà ven kênh để chỉnh trang đô thị.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư, triển khai tại phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng. Tổng vốn gồm các khoản chi cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng. Thành phố dự kiến bố trí 5 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 và hơn 7.780 tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND TPHCM, rạch Ông Bé và các rạch nhánh đang bị bồi lắng, rác thải dồn ứ, nhiều vị trí nhà dân xây lấn ra lòng rạch khiến dòng chảy bị thu hẹp và thường xuyên bốc mùi hôi thối. Khả năng tiêu thoát nước của khu vực suy giảm nghiêm trọng, mỗi khi mưa xuống đều xảy ra ngập úng, đặc biệt tại phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng. Việc đầu tư dự án là giải pháp trọng điểm để chống ngập, cải thiện môi trường và đảm bảo an toàn cho người dân.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH