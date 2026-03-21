CSGT tăng cường xử lý vi phạm tốc độ trên đường cao tốc TPHCM - Vân Phong

Trong hai ngày 20 và 21-3, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc TPHCM – Vân Phong, trong đó có nhiều xe chạy vượt quá 130km/giờ.

Ngày 21-3, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an), cho biết đã triển khai lực lượng đo tốc độ 24/24 giờ trên toàn tuyến đường cao tốc TPHCM – Vân Phong, gồm các đoạn: Vân Phong – Nha Trang, Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây và TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Lực lượng chức năng liên tục thay đổi vị trí kiểm tra, tập trung vào phương tiện kinh doanh vận tải hành khách – nhóm tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm tốc độ, đe dọa trực tiếp đến an toàn của hành khách và các phương tiện xung quanh.

Một phương tiện chạy với tốc độ 130km/giờ trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: Cục CSGT

Riêng ngày 20-3, CSGT đã phát hiện gần 30 trường hợp vi phạm tốc độ. Trong đó, có 9 trường hợp vi phạm tốc độ tối thiểu; 11 trường hợp vượt từ 5 đến dưới 10km/giờ; 8 trường hợp vượt từ 10 đến 20km/giờ; đặc biệt có 2 trường hợp vượt trên 35km/giờ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 4 trường hợp và thực hiện "phạt nguội" 26 trường hợp.

Đáng chú ý, trên đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, nhiều phương tiện bị ghi nhận chạy với tốc độ trên 130km/giờ, trong khi tốc độ tối đa cho phép chỉ 90km/giờ.

Một phương tiện khác chạy tốc độ lên tới 131km/giờ. Ảnh: Cục CSGT

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm túc tuân thủ biển báo và hệ thống giám sát, bởi toàn tuyến đã được lắp đặt camera phạt nguội. Đồng thời, người lái xe phải làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt không vì đón trả khách mà điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ quy định. Đối với doanh nghiệp vận tải, cần tăng cường giám sát hành trình qua thiết bị GPS, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm tài xế vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và cộng đồng.

NGUYỄN TIẾN