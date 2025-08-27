TPHCM công bố quyết định xếp hạng 7 di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố

Đến dự có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM;…

Trao bằng xếp hạng di tích cho các đơn vị, địa phương nơi có công trình, địa điểm vừa được xếp hạng



Nhằm bảo tồn và phát huy các công trình, địa điểm gắn liền với quá trình hình thành vùng đất, cũng như sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định nói riêng và Nam bộ nói chung, thời gian qua các đơn vị đã phối hợp hoàn thành hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích.

Dịp này, có 7 công trình, địa điểm được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Thành phố, gồm 2 di tích kiến trúc nghệ thuật: Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông bà Trương Minh Thành; Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo. Và 5 di tích lịch sử: Đình Tân Phước; Đình Thần Phú An; Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn tại Vườn Thơm; Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ; Trường THPT Ten Lơ Man.

Như vậy, tính đến nay, TPHCM có 321 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó: 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích và danh lam thắng cảnh quốc gia, 218 di tích và danh lam thắng cảnh cấp thành phố.

Trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương nơi có công trình, địa điểm vừa được xếp hạng sẽ xây dựng đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản; đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, viên chức, học sinh và nhân dân về ý nghĩa của việc được xếp hạng; đồng thời nghiên cứu, quảng bá để công chúng tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử - văn hóa, qua đó bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.

Một góc cảnh quan Trường THPT Ten Lơ Man, trong buổi lễ khen thưởng học sinh

Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng di tích, đặc biệt là các đình làng, cùng những địa điểm gắn liền với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

TPHCM sau sắp xếp mở ra giai đoạn phát triển mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Song song với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu mới, công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa trở thành nhiệm vụ cấp thiết, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Cách đây 75 năm, ngày 19-3-1950, Khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn quyết định đánh phủ đầu âm mưu can thiệp của Mỹ bằng đòn phối hợp quân sự và chính trị. Sáng hôm đó, hàng ngàn đồng bào tập hợp tại sân Trường Tôn Thọ Tường (nay là Trường Ten Lơ Man) để nghe luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phái đoàn đại biểu các giới, phát biểu. Ban Cán sự nội thành đã chủ trương biến cuộc mít-tinh thành biểu tình lớn phản đối sự can thiệp của Mỹ. Từ điểm tập kết, đồng bào xuống đường tiến về chợ Bến Thành, chia thành nhiều hướng diễu hành, giương cao cờ đỏ sao vàng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hô vang khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc Pháp và bọn bù nhìn tay sai”, phản đối Mỹ can thiệp vào Việt Nam. Sự kiện này đã gây tiếng vang lớn trong cả nước, đi vào lịch sử dân tộc với tên gọi “Ngày toàn quốc chống Mỹ”.

