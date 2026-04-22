TPHCM: Cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 mượt mà trong ngày đầu tiên mở cổng

Ghi nhận nhanh sau ngày đầu tiên mở cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, hệ thống không xảy ra tình trạng nghẽn mạng, nội dung các lựa chọn đăng ký được thể hiện rõ ràng giúp phụ huynh và học sinh dễ thao tác.

Cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của TPHCM

Anh Hoàng Sơn, phụ huynh có con đang học lớp 9 Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định, TPHCM) cho biết, trước khi chọn chức năng "Đăng ký tuyển sinh" trên hệ thống, giao diện màn hình cho phép phụ huynh đọc lại các văn bản - thông báo về tuyển sinh lớp 10 cũng như thông tin về các trường THPT.

Ở phần kiểm tra thông tin, tất cả thông tin hồ sơ học sinh gồm: họ tên, lớp, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân, mã học sinh, mã trường, tên trường, phường/xã, nơi ở hiện tại đã được trường THCS cập nhật trước đó. Phụ huynh chỉ bổ sung thêm thông tin liên hệ gồm số điện thoại và email.

Với chị Mỹ Phụng, phụ huynh có con đang học lớp 9, Trường Trung học thực hành Sài Gòn (phường Chợ Quán, TPHCM), ở bước đăng ký nguyện vọng, hệ thống yêu cầu phụ huynh chọn xã/phường trước rồi mới chọn trường đăng ký dự tuyển. Do đó, phụ huynh phải tìm hiểu kỹ thông tin về trường muốn đăng ký dự tuyển, nếu chọn xã/phường sai sẽ không tìm ra tên trường phù hợp.

Giao diện màn hình đăng ký 3 nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 thường

Đặc biệt, ở từng nguyện vọng đăng ký, hệ thống cho phép chọn chức năng "Không dự tuyển" nên phụ huynh chủ động trong việc lựa chọn số lượng nguyện vọng theo mong muốn.

Nếu không có nhu cầu đăng ký nguyện vọng 2, 3, phụ huynh và học sinh có thể chọn chức năng "Không dự tuyển" ở nguyện vọng tương ứng

Riêng việc đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên và tích hợp, khi phụ huynh lựa chọn loại hình nào, hệ thống thông báo điều kiện xét tuyển đối với loại hình đó nhằm tránh tình trạng học sinh đăng ký nhưng không đáp ứng tiêu chí xét tuyển.

Đặc biệt, ngoài việc đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10, để hoàn thành hồ sơ tuyển sinh, phụ huynh phải đăng ký nhóm môn tự chọn ở lớp 10. Đây là cơ sở dữ liệu giúp các trường THPT xây dựng các nhóm môn tự chọn sau khi học sinh trúng tuyển.

Phụ huynh và học sinh lựa chọn nhóm môn học tự chọn ở lớp 10

Sau khi hoàn thành đăng ký, giao diện hiển thị toàn bộ thông tin hồ sơ đăng ký tuyển sinh lớp 10 của học sinh. Phụ huynh chọn chức năng "Xuất phiếu đăng ký" để lưu lại thông tin hồ sơ.

Liên quan thắc mắc sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký, phụ huynh và học sinh có thể vào lại hệ thống điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký được hay không, đại diện Phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, thời hạn kết thúc đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 là 17 giờ ngày 28-4. Sau thời gian nói trên, hệ thống sẽ khóa dữ liệu đăng ký ở giai đoạn 1. Trước thời điểm khóa dữ liệu đăng ký, phụ huynh có thể vào chỉnh sửa hồ sơ không giới hạn số lần điều chỉnh. Dự kiến ngày 4-5, Sở GD-ĐT TPHCM công bố số liệu tổng hợp về số lượng nguyện vọng 1 học sinh đăng ký vào từng trường THPT. Từ ngày 4 đến ngày 8-5, phụ huynh và học sinh có thể thêm, bớt, thay đổi thứ tự các nguyện vọng đã đăng ký nhưng không được đăng ký thêm loại hình chưa đăng ký ở giai đoạn 1.

THU TÂM