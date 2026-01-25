TPHCM: Giáp Tết Nguyên đán, trái cây ngoại ồ ạt “đổ bộ”

Cách đây hơn nửa tháng, nhiều kênh phân phối từ siêu thị đến cửa hàng ở TPHCM đã bắt đầu bày bán các sản phẩm bánh mứt, rau quả để khởi động sớm cho mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đáng chú ý, năm nay các sản phẩm rau quả ngoại nhập tăng mạnh về số lượng, chủng loại và giá cả rất cạnh tranh, giúp người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn. Những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ở TPHCM quan tâm hiện nay là nho, táo, cherry, cam… Nếu trước đây các loại trái cây này giá khá đắt, chủng loại ít thì giờ rất phong phú, đa dạng, đủ mọi xuất xứ, giá nào cũng có.

Theo ghi nhận, các sản phẩm như nho kẹo đỏ Nam Phi, táo Rockit New Zealand, quýt chum Đài Loan có giá vài trăm ngàn đồng/kg được nhiều người lựa chọn. Đại diện nhiều cửa hàng cho biết, ngoài táo thì trong những năm gần đây mặt hàng được tiêu thụ nhiều là cherry nhờ giá giảm mạnh.

Người dân mua sắm trái cây tại một siêu thị ở phường An Hội Tây (TPHCM)

Khảo sát tại các siêu thị và cửa hàng cho thấy, so với mùa Tết Ất Tỵ 2025, mặt bằng giá cherry nay đã đảo chiều rõ rệt. Nếu trước đây cherry Úc, Mỹ và New Zealand loại trái lớn thường được bán với giá trên 2 triệu đồng một kg, hiện nay mức giá phổ biến chỉ còn 800.000-900.000 đồng. Các loại kích cỡ trung và nhỏ cũng giảm mạnh, xuống khoảng 340.000-600.000 đồng một kg. Riêng cherry Chile được phân phối ở nhiều phân khúc, dao động từ khoảng 150.000 đến 400.000 đồng một kg, thấp hơn so với cùng kỳ và phù hợp với nhóm khách hàng có ngân sách vừa phải.

Tại một cửa hàng trái cây trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định), chị Hoài Thu, chủ cửa hàng, cho biết giá cherry Mỹ năm nay "hạ nhiệt" rõ rệt. Nếu năm ngoái hàng Mỹ thường xuyên cháy hàng, năm nay nguồn cung dồi dào hơn, đủ các loại kích cỡ. Ngay cả cherry vàng, vốn được xem là mặt hàng hiếm, cũng được bán với giá dưới 1 triệu đồng/kg.

"Ngoài một số loại đặc biệt thì đa phần trái cây ngoại đang có giá tốt, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn. Thời điểm này, nhiều khách hàng, doanh nghiệp bắt đầu tặng quà tết cho đối tác nên việc tiêu thụ thuận lợi”, chị Hoài Thu nói.

Khách hàng mua trái cây tại một cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định, TPHCM)

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 1-2026, lượng rau quả nhập khẩu ước đạt gần 400 triệu USD, tăng đến 66,5% so với cùng kỳ năm 2025. Gần Tết Nguyên đán, lượng rau quả nhập khẩu tăng mạnh.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, trong năm 2025, Việt Nam chi trên 3 tỷ USD nhập khẩu rau quả các nước, tăng 24% so với năm 2024. Đáng chú ý, Mỹ là nguồn cung rau quả quan trọng thứ 2 cho Việt Nam nhưng có mức tăng trưởng mạnh nhất, với gần 66%, đạt con số tuyệt đối trên 900 triệu USD. Tại thị trường nội địa, thị phần rau quả Mỹ nhảy vọt từ 22% lên 30% trong năm 2025.

Gần đến Tết Nguyên đán 2026, sức mua tại các cửa hàng trái cây tại TPHCM tăng mạnh

Sự tăng trưởng mạnh của rau quả nhập từ Mỹ có 2 yếu tố quan trọng. Thứ nhất là vào đầu năm 2025, Việt Nam giảm mạnh và đưa về mức thuế bằng 0% với một số loại rau quả. Điều này khiến giá trái cây Mỹ có sức cạnh tranh tốt, phù hợp với sức mua của đa số người Việt Nam hơn. Thứ hai là nhiều người tiêu dùng Việt Nam có thiện cảm với hàng hóa Mỹ. Với đà tăng trưởng nêu trên, nhiều khả năng nhập khẩu rau quả từ thị trường Mỹ trong năm 2026 sẽ vượt mốc 1 tỷ USD.

ĐỨC TRUNG