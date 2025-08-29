TPHCM giới thiệu tinh hoa Đờn ca tài tử Nam Bộ tại Hà Nội

Tối 28-8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội), Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phối hợp Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ với chủ đề "Tinh hoa đất phương Nam", mở màn chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 (1945 – 2025)

Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên giao lưu, chia sẻ thông tin, kiến thức về nghệ thuật Đờn ca tài tử trong chương trình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ TPHCM chủ đề "Tinh hoa đất Phương Nam". Ảnh: THÁI BÌNH

Chương trình diễn ra hằng đêm từ ngày 28-8 đến 5-9, trong khung giờ 18 giờ 30 đến 20 giờ, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ TPHCM, trình diễn 9 chương trình chủ đề đặc sắc: Tinh hoa đất phương Nam, Hội ngộ đờn ca, Khúc hát quê hương, Hương sắc phương Nam, Tự hào quê hương, Tình ca đất nước, Còn mãi với thời gian, Hồn quê, Tình ca quê hương.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, sinh động, tái hiện hành trình hình thành và phát triển của Đờn ca tài tử Nam Bộ – dòng nhạc dân gian độc đáo, bắt nguồn từ nhạc lễ và nhã nhạc cung đình Huế, lan tỏa theo bước chân lưu dân đến vùng đất phương Nam từ cuối thế kỷ XIX.

Ban nhạc đờn ca tài tử TPHCM trình diễn những làn điệu trong hệ thống 20 bài bản Tổ của dòng nhạc Tài tử Nam Bộ. Ảnh: THÁI BÌNH

Khán giả Thủ đô và du khách được thưởng thức nhiều làn điệu trong hệ thống 20 bài bản tổ như: Lưu thủy trường, Phú lục, Tây Thi, Xuân tình, Cổ bản, Bình bán chấn… cùng các bài ca vọng cổ, trích đoạn cải lương nổi tiếng như: Dạ cổ hoài lang, Sầu vương ý nhạc, Duyên quê, Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa...

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, như: TS Mai Mỹ Duyên, ThS-NSƯT Huỳnh Khải, NSƯT Phạm Văn Môn, NSƯT Hoàng Kha, NSƯT Lê Tứ, NNND Út Tỵ, NNND Thanh Tuyết, cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ: Hà Như, Lâm Hà Hén, Thảo Vy, Nguyễn Thành Tây, Lâm Mỹ Duyên...

Sự góp mặt của Đờn ca tài tử Nam Bộ tại sự kiện văn hóa trọng đại của đất nước không chỉ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, mà còn là dịp để quảng bá vẻ đẹp đậm đà bản sắc phương Nam đến công chúng cả nước và bạn bè quốc tế.

THÚY BÌNH