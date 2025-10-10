TPHCM: Khánh thành bệnh viện hơn 1.800 tỷ đồng đạt chuẩn quốc tế

Sáng 10-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi. Đây là một trong nhiều công trình, dự án trọng điểm của thành phố chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: QUANG HUY

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng; lãnh đạo các sở, ban ngành, bệnh viện trên địa bàn TPHCM.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi. Ảnh: QUANG HUY

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM (Ban quản lý TP), các hộ dân bị ảnh hưởng và các đơn vị liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy chia sẻ: “Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, việc Ban quản lý TP đưa công trình Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi vào sử dụng, không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên quê hương “Đất thép thành đồng”, mà còn giúp nhân dân ở các vùng lân cận, giáp ranh có nơi khám chữa bệnh khang trang, tiện nghi. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân".

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại lễ khánh thành bệnh viện. Ảnh: QUANG HUY

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi tiếp tục chủ động, tích cực xây dựng phương án đào tạo, phát triển và giữ chân được nguồn nhân lực chất lượng cao; tranh thủ sự hợp tác hỗ trợ toàn diện của các bệnh viện tuyến cuối, nhất là Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc phòng để xây dựng quy trình, kỹ thuật chuyên sâu trong khám, chữa bệnh cho nhân dân; nâng tầm vị thế của một bệnh viện cửa ngõ sớm trở thành bệnh viện đa khoa hạng 1 hoàn chỉnh, phấn đấu trở thành trung tâm cấp cứu chấn thương khu vực và trung tâm đột quỵ chuyên sâu với năng lực, chuyên môn vững mạnh.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên bệnh viện. Ảnh: QUANG HUY

Để thực hiện các mục tiêu trên, Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo Ban quản lý TP sớm hoàn thành công tác đấu thầu gói trang thiết bị y tế hiện đại để bàn giao cho bệnh viện, đưa vào hoạt động trong tháng 1-2026.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên bệnh viện. Ảnh: QUANG HUY

Giám đốc Ban quản lý TP Võ Đức Thanh cho biết, dự án xây mới Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi được khởi công năm 2021, quy mô 1 tầng hầm và 13 tầng nổi, trên diện tích sử dụng đất hơn 60.000m2. Tổng mức đầu tư trên 1.850 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, cảnh quan, không gian rộng rãi và có sân đỗ trực thăng.

Các đại biểu tham quan phòng mổ hiện đại của bệnh viện. Ảnh: QUANG HUY

BS-CKII Nguyễn Thành Phương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi cho biết, mỗi năm, bệnh viện khám chữa bệnh cho trên 600.000 lượt người và hàng năm thực hiện thành công hàng ngàn ca điều trị chuyên sâu như phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật thần kinh cột sống, nội soi can thiệp, đặc biệt là phẫu thuật sọ não – mang lại cơ hội sống cho nhiều ca bệnh nặng. Trên nền tảng bệnh viện mới, cùng với 20 khoa chuyên môn, 9 phòng chức năng, gần 1.200 viên chức, người lao động, trong đó có 64,2% bác sĩ đạt CKI, CKII và sau đại học (đạt 18,8%)… tin tưởng bệnh viện sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng của ngành, thành phố trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

QUANG HUY