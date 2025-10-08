Đề xuất mở cơ sở 2 bệnh viện chuyên khoa ung bướu và sản tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Một hoạt động quan trọng, mang tính đột phá giúp cải thiện hoạt động cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và cả khách du lịch đã được ngành y tế xác định chính là sớm triển khai các cơ sở 2 của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành tại khu vực này.

Các bác sĩ đang luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo phẫu thuật cho người bệnh

Ngày 8-10, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc đề xuất chủ trương sử dụng cơ sở nhà đất Bệnh viện Lê Lợi (cũ) thành lập Bệnh viện chuyên khoa Sản; cơ sở nhà đất Bệnh viện Bà Rịa (cũ) để thành lập thêm cơ sở của Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, qua khảo sát thực tế và buổi làm việc với với lãnh đạo phường Vũng Tàu, sở y tế ghi nhận trên địa bàn khu vực Bà Rịa và Vũng Tàu còn nhiều vị trí đất có thể bổ sung vào quy hoạch đất cho ngành y tế. Trước mắt, có 2 cơ sở nhà đất của Bệnh viện Bà Rịa (cũ) và Bệnh viện Lê Lợi (cũ) hiện chưa được tái sử dụng sau khi 2 bệnh viện đa khoa trên đã chuyển sang cơ sở mới.

Qua trao đổi và lắng nghe mong đợi của chính quyền và người dân khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu, việc sử dụng 2 cơ sở nhà đất trên cần ưu tiên cho các bệnh viện chuyên khoa thuộc chuyên ngành ung bướu và chuyên ngành sản khoa. Đây là 2 chuyên khoa mà nhiều năm qua, ngành y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực nên chưa triển khai được, người dân phải đến các bệnh viện tuyến trên của TPHCM để khám, chữa bệnh. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho người dân và gây quá tải cho các bệnh viện của TPHCM.

Trước thực trạng đó, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản kiến nghị lãnh đạo thành phố chấp thuận chủ trương cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối về sản phụ khoa (Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương) triển khai cơ sở 2 tại Bệnh viện Lê Lợi cũ (địa chỉ 22 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu). Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 1, do đó sẽ sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện để triển khai cơ sở 2, không sử dụng nguồn ngân sách thành phố.

Bên cạnh đó, kiến nghị lãnh đạo TPHCM chấp thuận chủ trương cho Bệnh viện Ung bướu triển khai cơ sở 2 tại Bệnh viện Bà Rịa cũ (địa chỉ 13 phường Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).

“Việc chuyển đổi này hoàn toàn phù hợp khi các khu đất này đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 10-6-2025 của UBND TP Vũng Tàu (trước đây) và đã được công bố đồ án quy hoạch thành bệnh viện. Đồng thời, phù hợp với định hướng của ngành y tế TPHCM về nâng cao năng lực y tế trên địa bàn khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ)”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Đồng thời, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng khẳng định, sau khi được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương, Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan để xây dựng đề án thành lập cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối tại cơ sở nhà đất Bệnh viện Lê Lợi (cũ) và cơ sở nhà đất Bệnh viện Bà Rịa (cũ) để trình UBND TPHCM xem xét, phê duyệt.

THÀNH SƠN