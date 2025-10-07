Hà Tĩnh: Hoàn thành công tác vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt sau bão lũ

Chiều tối 7-10, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, các địa phương vùng ngập lụt ở Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành công tác vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, đặc biệt là không có dịch bệnh xảy ra trong đợt mưa lũ lần này.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh hướng dẫn cách khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt cho người dân vùng lũ

Theo báo cáo của CDC Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày 27-9 đến 29-9, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt gần 4.000 hộ dân, 350 giếng nước, 27 hội quán, 31 trường học, 8 trạm y tế xã và 2 UBND xã.

Các lực lượng tích cực vệ sinh môi trường tại trường học ở Hà Tĩnh sau khi nước rút

Với phương châm “nước rút đến đâu, xử lý môi trường đến đó”, CDC Hà Tĩnh đã kịp thời chỉ đạo các trung tâm y tế phối hợp trạm y tế xã, y tế thôn các địa phương bị ngập lụt, hướng dẫn người dân làm vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, xử lý ô nhiễm môi trường và nguồn nước sinh hoạt.

Cán bộ chuyên môn hướng dẫn xử lý vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Đến nay, các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành công tác vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, đặc biệt là không có dịch bệnh xảy ra trong đợt mưa lũ lần này.

Theo CDC Hà Tĩnh, trong đợt này, đơn vị đã cấp gần 1.000kg Cloramin B cho các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ để xử lý nguồn nước và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt và phòng dịch sau mưa lũ tại các địa phương bị ảnh hưởng.

Đoàn viên thanh niên ở Hà Tĩnh hỗ trợ các trường học vệ sinh môi trường sau khi nước rút

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, sau mưa lũ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao, nhất là đau mắt đỏ, tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh ngoài da... Vì vậy, các trung tâm y tế cần tiếp tục tập trung lực lượng, phối hợp chính quyền địa phương, trạm y tế xã ra quân xử lý môi trường và nước sinh hoạt cho nhân dân; chú trọng vệ sinh các khu vực chuồng trại chăn nuôi tại các hộ gia đình, thu gom rác thải, xác động vật tại các khu vực bị ngập để xử lý và tiêu hủy đúng quy định.

Các lực lượng nỗ lực dọn dẹp vệ sinh môi trường sau mưa lũ tại trường học

Phun hóa chất xử lý môi trường tại khu vực trường học sau mưa lũ

