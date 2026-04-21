TPHCM: Không được tổ chức ôn thi tràn lan đối với học sinh cuối cấp

Chiều 21-4, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi các trường học trên địa bàn TPHCM về yêu cầu tổ chức các hoạt động cuối năm học 2025-2026 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.

Học sinh Trường THCS Đức Trí (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) tìm hiểu về lựa chọn nguyện vọng tuyển sinh lớp 10, năm học 2026-2027

Theo đó, từ đây đến khi kết thúc năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức hiệu quả, chất lượng việc tổ chức ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 và ôn thi tốt nghiệp THPT.

Hiệu trưởng các trường học chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đối với lớp 9, 12 đúng kế hoạch; rà soát, phân loại trình độ học sinh để đề xuất phương án xếp lớp, phân công giáo viên giảng dạy, xây dựng kế hoạch và nội dung ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT nhấn mạnh, việc tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi không được tổ chức tràn lan, không đúng đối tượng, không hiệu quả, gây lãng phí; đảm bảo đúng quy định về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Trong giai đoạn sau khi kết thúc năm học đến khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT, các trường cần tạo điều kiện về phòng học, phòng ôn tập, thư viện, phân công giáo viên hỗ trợ học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có giải pháp phối hợp với cha mẹ học sinh giúp học sinh sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, vận động thể dục, thể thao phù hợp để có sức khỏe tốt trong giai đoạn ôn tập và tham gia kỳ thi.

Sở GD-ĐT TPHCM khuyến khích các trường THPT tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT theo điều kiện thực tế; tổ chức biên soạn tài liệu ôn thi dùng chung và tổ chức chia sẻ kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh việc tổ chức ôn tập, các các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, tận dụng thời gian sau khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để tăng cường các hoạt động ngoại khóa nhưng trên tinh thần “an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và tự nguyện”, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu, không tạo áp lực cho học sinh và gia đình học sinh.

Riêng với các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, các trường THPT tổ chức tốt các hình thức tư vấn cho học sinh lớp 9; thông tin đầy đủ các môn học, cụm chuyên đề lựa chọn, quy định việc chuyển đổi môn lựa chọn cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị hiệu trưởng các trường THPT không xây dựng cứng các tổ hợp môn học có sẵn theo ý chí chủ quan của nhà trường trước khi thực hiện công tác tuyển sinh, làm hạn chế khả năng lựa chọn, không phản ánh đúng nhu cầu thực tế của học sinh.

Để tổ chức hiệu quả các chương trình giáo dục trong năm học 2026-2027, nhà trường hướng dẫn cha mẹ học sinh chuẩn bị các điều kiện học tập phù hợp với một số nội dung thí điểm trong năm học mới như: triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông; Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai” trong trường học; Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2021-2030”; Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TPHCM theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021-2030...

THU TÂM