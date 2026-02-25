TPHCM chuẩn bị tập huấn toàn thành về nghiệp vụ công tác bầu cử

Hội nghị dự kiến được tổ chức vào ngày 27-2, theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban bầu cử TPHCM đến điểm cầu Ủy ban bầu cử các phường, xã, đặc khu.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi là Ủy ban bầu cử TPHCM) có kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở nhiều phường, xã, đặc khu bằng hình thức trực tuyến, ngày 24-2. Ảnh HOÀNG HÙNG

Nội dung hội nghị tập trung hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031: công tác chuẩn bị trước và trong ngày bầu cử; trang trí khu vực bỏ phiếu; công tác tổng hợp báo cáo số liệu trong và sau ngày bầu cử; công tác kiểm phiếu của Tổ bầu cử; công tác sử dụng phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử.

Ngoài ra còn tập trung vào công tác lập, rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri và in thẻ cử tri; công tác tuyên truyền cuộc bầu cử; trao đổi, thảo luận giải đáp một số vướng mắc (nếu có).

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức pháp luật về bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND cho các thành viên tham gia tổ chức bầu cử nắm vững các quy định, nguyên tắc, quy trình và trách nhiệm trong từng khâu của công tác bầu cử. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực tiễn cho đội ngũ làm công tác bầu cử ở các cấp, góp phần tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Đồng thời, kịp thời trao đổi, giải đáp những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử.

