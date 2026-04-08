TPHCM lập đoàn kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học.

Theo kế hoạch, các đợt kiểm tra đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm phục vụ bữa ăn cho học sinh trong trường học; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế, ngăn ngừa các sự cố về ATTP, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP. Thông qua hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP.

Nội dung kiểm tra chú trọng về: hồ sơ pháp lý (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); điều kiện đảm bảo ATTP tại cơ sở; nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của nguyên liệu, thực phẩm dùng để chế biến suất ăn cung cấp cho học sinh; hồ sơ tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm, ghi nhãn.

Sở An toàn thực phẩm sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, phối hợp với UBND các địa phương. Trường hợp cần thiết, các đoàn kiểm tra có thể mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp. Thời gian kiểm tra trong tháng 4-2026.

