TPHCM lấy ý kiến lãnh đạo nghỉ hưu góp ý xây dựng báo cáo chính trị

Sáng 11-8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu trên địa bàn thành phố về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chào hỏi cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mở đầu hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị thông tin quá trình chuẩn bị, xây dựng Văn kiện Đại hội, trong đó có báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đồng chí, để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, bên cạnh công tác chuẩn bị nhân sự, thì công tác chuẩn bị văn kiện đại hội phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chu đáo. Trong đó, báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm, phải được đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Được chào hỏi cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, thiết thực, toàn diện. Cùng với đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát hợp tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, công tác tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Văn kiện được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đặc biệt chú trọng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp là rất quan trọng.

Qua đó giúp cho việc xây dựng báo cáo chính trị được khách quan, toàn diện, đề ra giải pháp đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM góp ý. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM luôn trân trọng và mong muốn nhận được sự quan tâm, sâu sát, những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và giàu kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM, để cùng nhau góp phần xây dựng, phát triển thành phố.



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM mong muốn cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu trên địa bàn thành phố tham gia đóng góp ý kiến vào một số vấn đề trọng tâm. Trong đó, góp ý về chủ đề đại hội, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển TPHCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

