TPHCM: Lấy ý kiến phụ huynh về việc cấm học sinh dùng điện thoại trong trường học

"Giờ ra chơi, mỗi học sinh đứng một góc thì mối quan hệ giữa các em với nhau, với thầy cô sẽ gãy vụn. Trong khi đó, để xây dựng trường học hạnh phúc, giờ ra chơi học sinh phải vui chơi thoải mái, nạp năng lượng cho tiết học mới. Những trường hợp có nhu cầu liên lạc với gia đình thì trường phải hỗ trợ miễn phí, điện thoại chỉ sử dụng tham gia học tập khi được thầy cô cho phép và khi đó được xem là phương tiện học tập", Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhận định.

Năm học 2025-2026, người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo TPHCM đề nghị 100% trường học phải triển khai mô hình trường học hạnh phúc, đặc biệt các trường ở khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Các trường phải làm quen dần với bộ tiêu chí trường học hạnh phúc đã được Sở GD-ĐT TPHCM ban hành trước khi sắp xếp địa giới hành chính.

Trong đó, trường học chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, đem đến sự hứng thú cho học sinh, tăng cường thực hành, ứng dụng kiến thức vào thực tế đời sống, không nhồi nhét kiến thức cho học sinh.

Để học sinh phát triển toàn diện, trường học có thể nghiên cứu phương án vận động các nghệ sĩ, vận động viên hỗ trợ giảng dạy các bộ môn nghệ thuật, thể thao. Ngoài ra, phụ huynh học sinh cũng là một nguồn lực rất lớn. Đơn cử, trường có nhóm học sinh yêu thích đờn ca tài tử thì ban giám hiệu có thể liên hệ phụ huynh có ai tham gia, hỗ trợ được không.

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) dự lễ tựu trường năm học 2025-2026 vào sáng 20-8. Ảnh: Nhật Huy

Bên cạnh đó, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về dạy học 2 buổi/ngày. Do đó, ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các trường xây dựng kế hoạch buổi 2 hết sức linh hoạt, đáp ứng tối đa nhu cầu học sinh, sắp xếp thời biểu khoa học, không gây áp lực, căng thẳng cho học sinh.

Về công tác thu chi đầu năm học, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh hiệu trưởng các trường tuyệt đối không thu những khoản thu ngoài quy định. Nếu gặp khó khăn, muốn thu những nội dung chưa nằm trong quy định thì kiến nghị lên Sở GD-ĐT để xem xét, đề xuất HĐND TPHCM đưa vào danh mục các khoản thu được quy định.

Riêng các nội dung thu hộ, chi hộ, nhà trường phải trao đổi, công khai, minh bạch thông tin với phụ huynh học sinh. Đặc biệt, các trường không được quy định bắt buộc về đồng phục balo, giày dép, sách vở, tạo thêm áp lực cho người học.

Liên quan việc chuẩn bị cho ngày khai giảng 5-9, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý các trường phải thật chỉn chu, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất để học sinh tham dự lễ khai giảng. Vì năm nay là dịp rất đặc biệt trong lịch sử giáo dục Việt Nam khi lễ khai giảng được tổ chức đồng thời với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT). Các trường phải đảm bảo những điều kiện an toàn về mái che, màn hình, đường truyền internet… để học sinh tham gia trọn vẹn chương trình khai giảng.

THU TÂM