Xã Kim Long phát động xây dựng “Thành phố muôn sắc hoa”

Hơn 700m² thảm cỏ cùng hàng trăm cây xanh và hoa được trồng mới tại xã Kim Long (TPHCM) trong lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp năm 2026.

Lãnh đạo xã Kim Long trồng cây bằng lăng tại lễ phát động

Sáng 16-5, tại Bia tưởng niệm chiến thắng Lòng Chảo, UBND xã Kim Long phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gắn với phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo địa phương cùng cán bộ, lực lượng vũ trang, giáo viên và người dân đã tham gia trồng 2 cây bằng lăng cao từ 7-8m, 4 cây chuông vàng, gần 300 cây hoa huỳnh anh và phủ xanh hơn 700m² thảm cỏ trong khuôn viên khu di tích.

Lãnh đạo xã Kim Long trồng cây tại Bia tưởng niệm chiến thắng Lòng Chảo

Không chỉ dừng ở hoạt động trồng cây, chương trình năm nay hướng đến mục tiêu thay đổi diện mạo cảnh quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Kim Long kêu gọi 18 ấp cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đồng loạt tham gia các phần việc cụ thể như: xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu, thực hiện công trình xanh hóa và phân loại rác tại nguồn.

Các lực lượng trồng cây tại lễ phát động

Theo UBND xã Kim Long, kết quả thực hiện các phong trào sẽ được tổng kết, đánh giá vào tháng 11-2026 nhằm biểu dương những tập thể, cá nhân có mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh.

TRÚC GIANG