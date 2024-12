TPHCM phấn đấu hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy trong tháng 12

Tổ ĐBQH TPHCM đơn vị số 10 và tổ ĐB HĐND TPHCM đơn vị số 30, 31 tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tổ ĐB HĐND TPHCM đơn vị số 30, 31 gồm các ĐB: Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Nga, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Đặng Trần Trúc Dao, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM (vắng do công tác).

Lãnh đạo huyện Hóc Môn có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Anh Tuấn; Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hóc Môn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác tái định cư một số dự án, vấn đề quy hoạch đất hỗn hợp, cấp lại số định danh và kiến nghị về bồi thường khi thu hồi đất.

Ghi nhận ý kiến cử tri, ĐB Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND huyện Hóc Môn, các sở ngành liên quan sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp, kiến nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất. Liên quan vấn đề quy hoạch, ĐB đề nghị UBND huyện Hóc Môn, Sở TN-MT TPHCM tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giải thích cho người dân.

Cử tri cũng bày tỏ ý kiến đồng tình, ủng hộ chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung ương và địa phương. ĐB Nguyễn Thị Lệ cho biết, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cả nước đang tập trung thực hiện. TPHCM có đề án cụ thể để sắp xếp và thực hiện đúng lộ trình. Thành phố đang nỗ lực để hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong tháng 12, với mục tiêu lớn nhất là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, ĐB Nguyễn Thị Lệ cho biết, dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng TPHCM vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, thực hiện chủ đề năm, thành phố đã ra mắt ứng dụng “Công dân số TPHCM”, hoàn thiện các nền tảng dữ liệu dùng chung và cải thiện chỉ số dịch vụ trực tuyến địa phương từ vị trí 54/146 lên 53/152.

Tổng thu từ du lịch đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 18,8%; thu ngân sách tăng 12%; GRDP của thành phố khoảng 7,17%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10,4%. Số lượt khách quốc tế đạt 6 triệu lượt, tăng 20%. Các công trình trọng điểm như tuyến metro số 1 chuẩn bị đưa vào khai thác, đường vành đai 3 đã đạt tiến độ giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra, các hoạt động kỷ niệm, lễ hội, sự kiện được tổ chức tiết kiệm, ý nghĩa, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị; công tác chăm lo an sinh xã hội được bảo đảm tốt. Công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai tích cực; tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

