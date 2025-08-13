Sản phẩm yêu nước của cộng đồng người yếu thế

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, nhiều xưởng thủ công của cộng đồng người khuyết tật đã sáng tạo những sản phẩm mang đậm sắc đỏ sao vàng, chứa đựng tâm huyết và niềm tự hào, khẳng định ý chí và tình yêu Tổ quốc của những người thợ đặc biệt.

Những ngày này, không khí chào mừng đại lễ 2-9 lan tỏa tới cả các xưởng thủ công của cộng đồng người khuyết tật. Tại phố Bằng Liệt (Hà Nội), dự án “Tôi giỏi” của nhóm lao động yếu thế tại xưởng Bệnh Viện Đồ Da đang tất bật hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”.

Từ những mảnh vải da thừa, họ tỉ mỉ cắt, vẽ, ghép thành móc khóa, túi kính, túi đeo, ốp điện thoại in hình lá cờ Tổ quốc, giá từ 300.000 đến hơn 1 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Phúc, chủ xưởng, cho biết, nhiều khách hàng quay lại đặt số lượng lớn làm quà tặng bạn bè, đối tác và người thân.

Tại góc phố Lương Đình Của, xưởng Thương Thương Handmade của nhóm khuyết tật cũng tăng ca sản xuất các sản phẩm từ giấy cuộn như hộp namecard hình lá cờ đỏ sao vàng, tranh phong cảnh Hà Nội… để kịp gửi khách hàng.

>>>Một số hình ảnh tại các xưởng thủ công của cộng đồng người khuyết tật. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Mắc bệnh tan máu bẩm sinh, chị Hà Thị Chung (sinh năm 1996) mới đến xưởng làm việc được hơn 1 tháng, nhưng đã cho ra nhiều sản phẩm sau 10 ngày học việc

Xưởng Bệnh Viện Đồ Da đang tất bật sản xuất bộ sưu tập “Việt Nam ơi” trong dự án “Tôi giỏi” của nhóm người yếu thế

Lang thang đi đánh giày vỉa hè từ nhỏ, anh Bùi Văn Khuê được giới thiệu vào làm tại xưởng, trở thành thợ chính trong các khâu sản xuất sản phẩm da trong bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, bao gồm móc khóa, túi xách…

Anh Nguyễn Văn Phúc với sứ mệnh giúp đỡ người yếu thế ở Bệnh Viện Đồ Da. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Những người khuyết tật tại xưởng Thương Thương Handmade tỉ mỉ tạo hình các chi tiết lá cờ Tổ quốc từ giấy cuộn

Sản phẩm yêu nước A80. Video: HÀ NGUYỄN

HÀ NGUYỄN