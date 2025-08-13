Sản phẩm yêu nước của cộng đồng người yếu thế

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, nhiều xưởng thủ công của cộng đồng người khuyết tật đã sáng tạo những sản phẩm mang đậm sắc đỏ sao vàng, chứa đựng tâm huyết và niềm tự hào, khẳng định ý chí và tình yêu Tổ quốc của những người thợ đặc biệt.
Những ngày này, không khí chào mừng đại lễ 2-9 lan tỏa tới cả các xưởng thủ công của cộng đồng người khuyết tật. Tại phố Bằng Liệt (Hà Nội), dự án “Tôi giỏi” của nhóm lao động yếu thế tại xưởng Bệnh Viện Đồ Da đang tất bật hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”.
Từ những mảnh vải da thừa, họ tỉ mỉ cắt, vẽ, ghép thành móc khóa, túi kính, túi đeo, ốp điện thoại in hình lá cờ Tổ quốc, giá từ 300.000 đến hơn 1 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Phúc, chủ xưởng, cho biết, nhiều khách hàng quay lại đặt số lượng lớn làm quà tặng bạn bè, đối tác và người thân.
Tại góc phố Lương Đình Của, xưởng Thương Thương Handmade của nhóm khuyết tật cũng tăng ca sản xuất các sản phẩm từ giấy cuộn như hộp namecard hình lá cờ đỏ sao vàng, tranh phong cảnh Hà Nội… để kịp gửi khách hàng.
>>>Một số hình ảnh tại các xưởng thủ công của cộng đồng người khuyết tật. Ảnh: HÀ NGUYỄN