Xã Bình Chánh cấp đổi và trao tặng biển số nhà cho dân

Từ ngày 25 đến 29-1, UBND xã Bình Chánh (TPHCM) tổ chức trao tặng hơn 4.000/19.931 biển số nhà cho các hộ dân từ ấp 1 đến ấp 17 trong tổng số 39 ấp của xã.

Theo UBND xã Bình Chánh, đa phần các hộ được cấp số nhà đại trà từ năm 1994, 1995 và kéo dài đến hiện nay. Nhưng trước đây, cách đánh số nhà ở các xã được thực hiện theo các phương thức khác nhau, không đồng bộ.

Với cách đánh số cũ, công tác quản lý số hộ theo tổ, ấp rất dễ dàng nhưng lại rất khó trong công tác tìm kiếm vị trí nhà, nhất là những nhà ở mặt tiền đường, cũng như các tuyến hẻm.

UBND xã Bình Chánh, TPHCM tổ chức lễ trao thông báo số nhà và trao tặng biển số nhà cho người dân

Để giải quyết những bất cập này, UBND xã Bình Chánh đã thực hiện cấp đổi số nhà mới theo quy tắc: Đánh số theo chiều tăng của số nhà tính từ gốc chuẩn, bên trái là số lẻ, bên phải là số chẵn. Số nhà trong hẻm chính bao gồm: Số của hẻm chính và số thứ tự của căn nhà, giữa hai số có một dấu gạch nghiêng để phân biệt. Trên biển số nhà có mã QR kết nối trang fanpage của xã giúp người dân dễ dàng cập nhật các thông tin, hoạt động của xã địa phương.

Trao biển số nhà cho người dân ở ấp 1, xã Bình Chánh, TPHCM

Theo đánh giá của UBND xã Bình Chánh, việc triển khai kế hoạch cấp đổi số nhà trên địa bàn xã tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giao dịch hành chính, đi lại, vận chuyển, bưu chính - viễn thông và các hoạt động liên quan đến địa chỉ cư trú. Đồng thời, chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã bưu chính theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Để đồng bộ về quy cách, kích thước, màu sắc, nội dung trên biển số nhà, xã Bình Chánh đã tổ chức vận động xã hội hóa thực hiện và trao tặng biển số nhà cho từng hộ dân, thay vì hộ dân phải chịu chi phí in biển số nhà.

MINH HẢI