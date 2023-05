TPHCM: Sôi động sân chơi vẽ sáng tạo cho trẻ mầm non

Sáng 23-5, tại Trường Mầm non Thành phố (quận 3, TPHCM), Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi "Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex" năm học 2022 - 2023 với sự tham dự của hơn 50 học sinh mầm non và 200 giáo viên, cán bộ quản lý đến từ các phòng GD-ĐT và trường mầm non trực thuộc.