TPHCM: Tăng tốc nhiều chương trình, đề án giáo dục trong năm học 2024-2025

Sáng 19-8, tại Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 do Bộ GD-ĐT tổ chức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy khẳng định sự nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo TPHCM trên nhiều phương diện và đã đạt được nhiều kết quả vượt trội.

Theo đó, chất lượng giáo dục phổ thông đại trà và mũi nhọn đều được nâng lên, nhất là việc phát triển năng lực tiếp cận tri thức mới, khả năng sáng tạo, tự học của học sinh.

Để đạt được kết quả đó, Thành ủy, UBND TPHCM đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho ngành giáo dục linh hoạt, thuận lợi triển khai các nhiệm vụ, chương trình năm học.

Trong năm 2024, thành phố đã ban hành “Chiến lược phát triển giáo dục TPHCM từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển giáo dục.

Đối với việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018, TPHCM đã triển khai một cách nghiêm túc, đúng quy trình, sẵn sàng cho việc hoàn tất lộ trình đổi mới ở tất cả các cấp học trong năm học 2024-2025.

Với việc được công nhận là thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, TPHCM tiếp tục đề ra các chương trình hành động phát triển để trở thành nơi mọi người dân, không phân biệt tuổi tác, quốc gia đều có thể tham gia vào một môi trường học tập mở, nơi mỗi công dân có thể phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết để thích nghi và phát triển trong thế giới số.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM đã triển khai xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh cả về không gian văn hóa vật thể, phi vật thể và trên không gian mạng.

Trên cơ sở đó, các cơ sở giáo dục đã sử dụng hợp lý, khai thác hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm không gian giảng dạy và học tập đối với các bộ môn, các buổi học tập và sinh hoạt cho đoàn viên, thanh niên.

Ngành giáo dục thành phố đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 100% cơ sở giáo dục thực hiện nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên được yêu thương, tôn trọng, an toàn, chia sẻ và thấu hiểu.

Hiện nay, thành phố đang khẩn trương hoàn thành các quy trình, thủ tục nhằm đảm bảo các đề án thành phần trong Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (8 ngành) giai đoạn 2020-2035 và đại học chia sẻ, thuộc chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM được triển khai thông suốt, kịp tiến độ.

Bên cạnh những thuận lợi, năm học vừa qua, TPHCM cũng một gặp một số khó khăn do một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn như: quy định về tỷ lệ trẻ là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp ở các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; chưa có quy định kinh phí chi trả thu nhập cho đội ngũ nhân viên hợp đồng, hướng dẫn về điều kiện chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non đối với giáo viên nước ngoài giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo...

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 diễn ra vào sáng 19-8

Ngoài kiến nghị điều chỉnh các quy định nói trên, TPHCM cũng đề xuất Bộ GD-ĐT tăng thời hạn liên kết giáo dục từ 5 năm lên 7-12 năm nhằm phù hợp với quy mô tổ chức của các trường; tăng tỷ lệ học sinh Việt Nam học chương trình nước ngoài tại trường quốc tế để tăng cơ hội cho học sinh Việt Nam thụ hưởng nền giáo dục quốc tế; điều chỉnh quy định về diện tích đất bình quân tối thiểu cho một học sinh phù hợp hơn với đặc thù riêng của thành phố đông dân số, quỹ đất hạn hẹp.

Đặc biệt, TPHCM đề xuất Bộ GD-ĐT rà soát các quy định quản lý trường quốc tế, tạo điều kiện cho UBND các tỉnh tăng cường công tác quản lý; đồng thời nghiên cứu, tham mưu Chính phủ tháo gỡ khó khăn về cơ chế tài chính tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố xây dựng cơ chế đặc thù về tuyển dụng giáo viên Anh văn, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc.

Năm học 2024-2025, TPHCM tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của HĐND TPHCM dành cho giáo dục; đồng thời tiếp tục tham mưu trình HĐND TPHCM thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ cho giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội. Trong năm 2024, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Trong đó, công trình đầu tư, chuẩn hóa và hiện đại cơ sở vật chất nhằm góp phần thực hiện thành công CT GDPT 2018, nâng cao các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em trên địa bàn và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới. Từ nay đến năm 2025, toàn thành phố phấn đấu đạt mục tiêu thực hiện công trình xây dựng 4.500 phòng học mới đưa vào sử dụng.

THU TÂM