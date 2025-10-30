TPHCM tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy các dự án công nghiệp công nghệ cao

Chiều 30-10, tại KCN Cái Mép (phường Tân Phước, TPHCM), Đoàn công tác của UBND TPHCM do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của công ty.

Theo đại diện Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina, Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc) đang triển khai 4 dự án lớn tại KCN Cái Mép, Phú Mỹ II, tổng vốn đăng ký hơn 3,5 tỷ USD. Hai dự án trọng điểm là Nhà máy Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa LPG đã vận hành từ cuối năm 2021, với vốn đầu tư hơn 2,1 tỷ USD. Doanh nghiệp cũng đã đầu tư Cảng chuyên dụng, đang đầu tư Nhà máy Bio-BDO và Nhà máy sợi, vật liệu carbon, hướng tới trung tâm sản xuất vật liệu tiên tiến và sinh học đầu tiên tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty cho biết, doanh nghiệp đang chịu thiệt hại nặng do sản phẩm hạt nhựa PP, mặt hàng chủ lực đang bị bán phá giá trên thị trường Việt Nam. Hàng nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga… đang được bán dưới giá thành, khiến các nhà sản xuất trong nước, trong đó có Hyosung Vina, thua lỗ kéo dài.

Ngày 30-9-2025, Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina cùng Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn đã nộp đơn khiếu nại chống bán phá giá PP lên Bộ Công thương. Doanh nghiệp kiến nghị UBND TPHCM tiếp tục quan tâm và hỗ trợ để đảm bảo tiến độ xử lý cho đơn khiếu nại này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, thành phố luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động, phát triển bền vững. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, chính quyền thành phố sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp kiến nghị Trung ương tháo gỡ. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, thúc đẩy thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao trong giai đoạn tới.

Sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và đoàn công tác đã đi tham quan nhà máy sản xuất PP, cảng chuyên dụng xuất nhập khẩu LPG và các sản phẩm hóa dầu.

