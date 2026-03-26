TPHCM tổ chức tour trực thăng ngắm thành phố từ trên cao

Chiều 26-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Thông tin về các sản phẩm du lịch mới của TPHCM dịp lễ 30-4 và 1-5, ông Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng Phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TPHCM, cho biết, sản phẩm ngắm TPHCM từ trên cao bằng trực thăng xuất phát từ sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng). Du khách có 4 lựa chọn, với thời gian bay từ 15-60 phút, nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm với chi phí, phù hợp.

"Sản phẩm này vừa mang đến trải nghiệm cho du khách, vừa giúp quảng bá hình ảnh đô thị hiện đại, năng động", ông Trần Ngọc Đông chia sẻ và cho biết, đây sẽ là sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước trong thời gian tới.

Về du lịch ẩm thực, Sở Du lịch TPHCM đã triển khai chùm tour Hành trình du lịch kết nối cùng hương vị với 15 chương trình du lịch trải đều trên địa bàn TPHCM.

Tại Địa đạo Củ Chi, sản phẩm như tour đêm chủ đề “Trăng chiến khu”, vườn thú mini, hoạt động bắn súng thể thao và chương trình trải nghiệm văn hóa Khmer cũng được tổ chức trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Ngoài ra, sản phẩm du lịch đặc trưng của các địa phương như tour “Chợ Bình Tây, chạm vào dấu xưa”; tour “Dấu ấn Tân Định”; tour “Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới”… cũng đang được nhiều đơn vị triển khai.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng Phòng Chính sách tổng hợp, Sở Tài chính TPHCM, cho biết, tình hình địa chính trị thế giới đã tạo ra những tác động khó lường đối với kinh tế toàn cầu, TPHCM - với độ mở kinh tế lên đến 160% - không thể tránh khỏi những thử thách trực tiếp.

Trong quý 1-2026, kim ngạch xuất khẩu của thành phố ước đạt hơn 22 tỷ USD, tăng 1,12% so với cùng kỳ. Hoạt động này chịu sức ép lớn từ chi phí vận tải quốc tế tăng cao và thời gian vận chuyển kéo dài do hạn chế không phận khu vực Trung đông, dẫn đến rủi ro hư hỏng hàng hóa, đặc biệt là nhóm thực phẩm tươi sống và đông lạnh. Ngoài ra, việc đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu nhập khẩu (kim ngạch nhập khẩu tăng 4,2%, đạt gần 24 tỷ USD) buộc nhiều doanh nghiệp phải thay đổi kế hoạch sản xuất để thích ứng.

Dù vậy, thị trường nội địa vẫn giữ đà tăng trưởng ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 ước đạt 476.269 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt, ngành du lịch tiếp tục là động lực quan trọng với tổng thu đạt 150.000 tỷ đồng (đạt 45,4% kế hoạch năm). Vốn FDI thu hút trong quý 1 đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng tới 219% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố đã giải quyết vướng mắc cho 738/838 dự án, với tổng mức đầu tư được xử lý trên 166.000 tỷ đồng, tạo ra nguồn lực thực tế cho nền kinh tế.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Sở Tài chính đã xây dựng kế hoạch với mục tiêu phấn đấu góp phần cùng thành phố hoàn thành mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026. Trong đó ưu tiên thu hút dòng vốn có chất lượng, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường, gắn với đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm dữ liệu, hạ tầng chiến lược, logistics, tài chính quốc tế, khu công nghiệp sinh thái…

CẨM TUYẾT