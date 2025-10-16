TPHCM triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, hoàn thành trước ngày 30-10-2025, nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh gắn với phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Chiều 16-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thực hiện chuyển đổi xanh và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố.

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, hoàn thành trước ngày 30-10-2025, nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh gắn với phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổ chức tuyên truyền các kết quả, định hướng trong công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Xây dựng kế hoạch lồng ghép nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững vào chương trình học, tài liệu giảng dạy và hoạt động ngoại khóa.

Sở Khoa học và Công nghệ tập trung tuyên truyền kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và chuyển đổi xanh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Sở Công Thương triển khai tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; thúc đẩy sản xuất – tiêu dùng bền vững, xây dựng thương hiệu xanh và phổ biến tiêu chuẩn “xanh” tới doanh nghiệp, người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, hướng tới mục tiêu chuyển đổi xanh toàn diện trong giai đoạn tới.

QUỐC HÙNG