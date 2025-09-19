TPHCM triển khai quy định kinh doanh dược trực tuyến

Sở Công thương TPHCM vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh dược qua sàn thương mại điện tử.

Theo đó, Sở Công thương TPHCM đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh dược trên địa bàn tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Việc kinh doanh thuốc trên sàn thương mại điện tử, website, ứng dụng trực tuyến phải đảm bảo đầy đủ điều kiện về giấy phép, thông tin sản phẩm, nguồn gốc, chất lượng, nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người tiêu dùng.

Để biết thêm thông tin, có thể liên hệ: Sở Y tế TPHCM, số 59-59B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TPHCM; điện thoại: 1900 638563.

Quản lý thị trường kiểm tra một kho hàng thuốc tân dược có dấu hiệu vi phạm

Cùng với đó, Sở Công thương TPHCM phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dược trực tuyến, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có trách nhiệm rà soát, quản lý chặt chẽ sản phẩm dược lưu hành trên hệ thống, ngăn chặn hành vi lợi dụng môi trường mạng để kinh doanh không đúng quy định.

Việc triển khai quy định nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược phẩm, đồng thời bảo đảm hoạt động thương mại điện tử phát triển minh bạch, tuân thủ pháp luật.

THI HỒNG