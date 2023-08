TPHCM: Trường mầm non không được hợp đồng suất ăn công nghiệp phục vụ bán trú

Sáng 21-8, tại Trường Đại học Sài Gòn, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 giáo dục mầm non.

Quy mô bậc học không ngừng tăng

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2022-2023, toàn thành phố có 1.287 trường mầm non (công lập và tư thục) và 1.736 nhóm, lớp độc lập tư thục.

So với năm học 2021-2022, khối công lập tăng thêm 2 trường mầm non, ngoài công lập giảm 24 trường nhưng tăng 154 nhóm, lớp độc lập tư thục.

Tổng quy mô học sinh của bậc học này là 332.572 trẻ, trong đó hơn 46% trẻ đang theo học tại các cơ sở công lập. So với năm học trước, toàn bậc học tăng thêm 39.888 trẻ.

Năm học 2022-2023, các trường mầm non phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động tiếp cận và thích ứng linh hoạt với đổi mới, hoàn thành các mục tiêu về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tính đến cuối năm học, tỷ lệ trẻ mầm non hoàn thành cập nhật mã định danh đạt hơn 98%.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM) lưu ý, các cơ sở giáo dục mầm non không được hợp đồng suất ăn công nghiệp và kiên quyết không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ, đảm bảo 100% trẻ đến trường đều được chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và giáo dục trong điều kiện an toàn.

Tới đây, trong năm học 2023-2024, giáo dục mầm non tiếp tục tập trung các giải pháp triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM) chia sẻ, toàn ngành phấn đấu đạt tỷ lệ huy động trẻ mầm non 5 tuổi đến trường 99,5%, trong đó, số lượng trẻ học bán trú và 2 buổi/ngày phấn đấu đạt 99%.

"Tính đến cuối năm học 2022-2023, toàn thành phố có 7 quận, huyện chưa có trường mầm non thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế. Do đó, trong năm học 2023-2024, TP Thủ Đức và 21 quận, huyện phấn đấu tăng 20% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và 100% địa phương có trường mầm non thực hiện chương trình chất lượng cao tiên tiến, hội nhập quốc tế", bà Lương Thị Hồng Điệp bày tỏ.

Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhận định, bậc học mầm non đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong năm học 2022-2023. Sở GD-ĐT TPHCM ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tại các địa phương. Với tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề yêu trẻ, các thầy cô đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học, qua đó cùng các bậc học khác thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Trong năm học tới, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các phòng GD-ĐT, từng cán bộ quản lý, giáo viên đánh giá lại các kết quả đã đạt được, tiếp tục phát huy kết quả tốt, đồng thời tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tập trung chuẩn bị phòng ốc, nâng cao tỷ lệ huy động trẻ ra lớp, đặc biệt tăng cường phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương trong công tác phổ cập giáo dục mầm non.